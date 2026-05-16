पूरा दिन नहीं चलता रोज मिलने वाला Data? तुरंत बदलें फोन की ये सेटिंग

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की यूसेज बहुत बढ़ गई है। इस वजह से रोज मिलने वाला 1.5GB या 2GB डेटा आधे दिन में खत्म हो जाता है, जिससे लोगों को अलग से डेटा पैक रिचार्ज कराना पड़ता है। हालांकि, फोन की कुछ सेटिंग हैं। इनकी मदद से डेटा की खपत कम हो जाती है और डेली मिलने वाला डेटा पूरे दिन चल सकता है।

अगर आपका डेटा जल्दी खत्म हो जाता है और आप बार-बार अतिरिक्त डेटा पैक रिचार्ज करके परेशान हो गए हैं, तो यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां स्मार्टफोन की सेटिंग में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बदलने से डेटा जल्दी समाप्त नहीं होगा।

Data Saver मोड को ऑन करें

अधिकतर स्मार्टफोन्स में डेटा सेवर मोड (Data Saver Mode) होता है। इस फीचर का काम डेटा को सेव करना है। इसे ऑन करने से डेटा की यूसेज बहुत कम हो जाती है और बैकग्राउंड में एक्टिव ऐप में उपयोग होने वाला डेटा भी रुक जाता है। इस फंक्शन को सेटिंग में जाकर ऑन कर दीजिए। इससे डेटा का मिसयूज नहीं होगा और आप जितना इंटरनेट यूज करेंगे, उतना ही डेटा इस्तेमाल होगा।

Auto-Updates

गूगल प्ले-स्टोर में ऑटो-अपडेट नाम का फीचर मौजूद है। इसके ऑन होने पर Android फोन में मौजूद सभी ऐप अपने आप अपडेट हो जाते हैं। इससे यूजर्स को खुद ऐप को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, इससे डेटा ज्यादा खर्च होता है। यदि आप डेटा की खपत कम करना चाहते हैं, तो इस सुविधा को प्ले-स्टोर की सेटिंग में जाकर बंद कर दें। इससे ऐप खुद-ब-खुद अपडेट नहीं होंगे और डेटा जल्दी खत्म नहीं होगा।

WhatsApp

व्हाट्सएप में ऑडियो-वीडियो कॉल और मैसेज भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लेटफॉर्म पर फोटो और वीडियो भी शेयर की जा सकती हैं, जिन्हें डाउनलोड करने के लिए ऑटो-डाउनलोड फीचर मिलता है। इससे मीडिया फाइल अपने-आप डाउनलोड हो जाती है। इससे भी डेटा अधिक खर्च होता है। डेटा सेव करने के लिए इस फंक्शन को बंद करना जरूरी है। इसके लिए सेटिंग में जाएं और इसे ऑफ कर दें।

Background ऐप

Add Techlusive as a Preferred Source

आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड सभी के बैकग्राउंड में ऐप काम करते हैं। इस कारण डेटा ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस खपत को रोकने के लिए डिवाइस की सेटिंग में जाकर सभी ऐप को क्लोज कर दें। इससे डेटा की फिजूल यूसेज पूरी तरह से रुक जाएगी और डेटा लंबे समय तक चलेगा।