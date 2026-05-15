घूमने के शौकीनों के काम आएंगे ये गैजेट, यात्रा बनेगी आरामदायक और यादगार

Travel Friendly Gadgets: आज के समय में ट्रैवलिंग का चलन बहुत बढ़ गया है। अब लोग सुकूनभरे पल बिताने के लिए कम भीड़भाड़ वाली जगह को चुनते हैं, लेकिन आरामदायक यात्रा के लिए सिर्फ रिमोट लोकेशन ही नहीं स्मार्ट गैजैट का साथ होना भी बहुत जरूरी है। इन गैजेट से न सिर्फ यात्रा आसान होती है बल्कि यात्रा यादगार भी बनती है। हम आपको इस गाइड में ट्रैवल फ्रेंडली गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे।

Power Bank

पावर बैंक सबसे काम आने वाले गैजेट्स में से एक है। यात्रा के दौरान इस गैजेट को कैरी करना न भूलें। इसकी मदद से फोन या अन्य वायरलेस सपोर्टिंग डिवाइस को बिना वायर के आसानी से चार्ज किया जा सकता है।

Universal Adaptor

अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, तो अपने साथ यूनिवर्सल अडैप्टर जरूर ले जाएं। आप इसे हर प्रकार के चार्जिंग सॉकेट में कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग-अलग देशों में विभन्न प्रकार के प्लग-इन प्वाइंट और सॉकेट होते हैं, जिससे चार्ज करने में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से यूनिवर्सल अडैप्टर को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

Portable WIFI Device

पोर्टेबल वाई-फाई डिवाइस को आप अपनी ट्रैवल गैजेट्स की लिस्ट शामिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डिवाइस सबसे ज्यादा उन जगहों पर काम आएगा, जहां कनेक्टिविटी नहीं है।

Camera

आप यात्रा के दौरान ट्रैकिंग या राफ्टिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं, तो आप GoPro जैसे कैमरे का इस्तेमाल करके अपने यादगार पलों को कैप्चर कर सकते हैं। ये कैमरा वॉटरप्रूफ और आकार में छोटे होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान होता है।

Tag

ट्रैवलिंग के दौरान टैग को साथ रखें। यह खास प्रकार का ट्रैकर है। इसे आप अपने बैग में लगा सकते हैं। इससे सामान खोने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यदि कोई सामान खो जाए, तो आप स्मार्टफोन के जरिए उसे ढूंढ सकते हैं।

Kindle

Add Techlusive as a Preferred Source

आपको सफर के दौरान किताब पढ़ना पसंद है, लेकिन मोटी-मोटी किताबे साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप किंडल यूज कर सकते हैं। यह एक टैब की तरह है। इसमें पेपर व्हाइट डिस्प्ले है, जो किताब की पेज की तरह दिखता है। इसके जरिए आप एक साथ कई सारी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।