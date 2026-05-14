Free Fire MAX में Assault Rifle इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं देखना पड़ेगा हार मुह

Free Fire MAX शानदार बैटल रॉयल गेम है। इसमें अलग-अलग तरह की गन मिलती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल Assault Rifle का किया जाता है। इन गन की फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके जरिए एक बार अनगिनत बुलेट फायर की जा सकती हैं। हालांकि, Recoil रेट अच्छा न होने की वजह से इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ तरीके हैं, जिन्हें अपनाने से सटीक निशाना लगाने के साथ किल काउंट बढ़ाया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Mr. Bone बंडल, क्लेम करने का सुनहरा चांस

Free Fire MAX Tips to use Assault Rifle

चुनें सही गन

फ्री फायर मैक्स में कई असॉल्ट राइफल मिलती हैं। इनमें से आप SCAR को चुनें। इसे सबसे बेस्ट गन माना गया है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना आसान है और रिकॉइल रेट भी कम है। इसके अलावा, आप AK47 को भी चुन सकते हैं। इसका डैमेज रेट बहुत हाई है। और पढें: Free Fire Max में Loot Box और Grenade-Justaway मिल रहा बिल्कुल फ्री, जानें कैसे करें अनलॉक

Recoil

गेम में विरोधी को नॉक आउट करने के लिए गन के रिकॉइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसा किए बिना निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी आप असॉल्ट गन का इस्तेमाल करें, तो नीचे की तरफ खींचकर फायर करें। इससे बुलेट सही जगह जाकर लगेगी और किल निकालना आसान हो जाएगा। इससे आपकी एक्यूरेसी स्किल भी बेहतर होगी। और पढें: Free Fire Max में गोल्ड रॉयल वाउचर और 2000 Gold मिल रहे फ्री, ऐसे करें क्लेम

रिकॉइल को सुधारने के लिए आप गन के साथ Foregrip जैसी अटैचमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गन का रिकॉइल काफी हद तक कम हो जाएगा।

हेडशॉट

हेडशॉट एक ऐसी ट्रिक है, जिससे दुश्मन को आसानी से नॉक आउट किया जा सकता है। इसके लिए अपनी गन को विरोधी के सिर पर AIM करने का प्रयास करें। फिर फायर करें। इस ट्रिक का लगातार अभ्यास करें। इससे आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी बेहतर होगी।

मिड और क्लोज रेंज

असॉल्ट राइफल मिड और क्लोज रेंज की फाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। इन फाइट में थोड़ी दूरी बनाकर फायर करें। इससे सामने वाला खिलाड़ी जल्दी नॉक आउट हो जाएगा और आपके बने रहने की संभावना बढ़ जाएगी।

गेम सेटिंग

गेम की सेटिंग में बदलाव करके AIM और एक्यूरेसी को सुधारा जा सकता है। सटीक निशाना लगाने के लिए General और Red Dot sensitivity को अपने खेलने की शैली के अनुसार सेट करें। ऐसा करने से आपको बेहतर कंट्रोल मिलेगा और आप सही निशाना लगा पाएंगे।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स कब लॉन्च हुआ ?

Ans. गेम डेवलपर गरेना ने फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया था।

2. गेम में कितने प्रकार की गन मिलती हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स में शॉटगन, स्नाइपर, एसएमजी, असॉल्ट राइफल, पिस्टल और हैंडगन मिलती हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

3. फ्री फायर को क्यों बैन किया गया था ?

Ans. इस मोबाइल गेम को प्राइवेसी और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बैन किया गया।