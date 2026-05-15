Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस में आया खास फीचर, हाथ के इशारों से लिख सकेंगे मैसेज

Published By: Ajay Verma | Published: May 15, 2026, 09:23 AM (IST)
Meta ने अपने सबसे एडवांस स्मार्ट ग्लासेस Meta Ray-Ban Display में खास फीचर जोड़ा है। इस सुविधा की मदद से यूजर्स हाथ के इशारों (Hand Gesture) से मैसेज लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल कंपनी के स्पेश न्यूरल रिस्टबैंड के जरिए किया जा सकता है। इसका सपोर्ट व्हाट्सएप (WhatsApp), फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger), इंस्टाग्राम (Instagram) से लेकर एंड्रॉइड (Android) और आईफोन (iPhone) तक में मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फंक्शन की पहली झलक स्मार्ट ग्लासेज के लॉन्च के समय दिखाई गई थी। और पढें: Instagram ने पेश किया Snapchat जैसा फीचर, अब बिना झंझट शेयर होंगे रियल मोमेंट्स
रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के Neural Handwriting फीचर की खासियत है कि यूजर इसके माध्यम से बिना स्मार्टफोन निकाले हाथ के जेस्चर की मदद से टेबल या दिवार पर मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। उनके द्वारा लिखे गए मैसेज स्मार्ट ग्लासेज के डिस्प्ले में दिखाई देंगे। इसके लिए फिजिकल कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: WhatsApp में आ गया Incognito फीचर, Meta AI से प्राइवेट में पूछ सकेंगे सभी सवाल
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टेक जाइंट मेटा ने हैंडराइटिंग फीचर के अलावा डिस्प्ले रिकॉर्डिंग नाम के फीचर को भी पेश किया है। इस फीचर से यूजर्स स्मार्ट ग्लास के जरिए सामने सड़क, लोग, पक्षी और आसपास की आवाज को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा, वॉकिंग नेविगेशन के माध्यम से गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा।
मेटा द्वारा जारी किए गए फीचर्स का सपोर्ट सबसे पहले अमेरिका के यूजर्स को मिलेगा। इसके बाद इन फंक्शन को दुनियाभर के यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा।
|Feature
|Details
|Display
|Right-side color display
|Resolution
|600 × 600 pixels
|Brightness
|5000 nits
|Privacy
|Visible only to the wearer
|Neural Band
|Gesture-based controls
|Messaging
|Write messages with hand gestures
|Live Captions
|Translates spoken languages
|Search
|Ask questions about objects
|Navigation
|Turn-by-turn directions
मेटा के स्मार्ट डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस के राइट साइड में कलर डिस्प्ले लगा है। इसका रेजलूशन 600 x 600 पिक्सल और ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसकी खासियत है कि यह सिर्फ पहनने वाले यूजर को ही दिखती है। बाहर से देखने पर यह सामान्य चश्मे की तरह लगता है।
इस स्मार्ट ग्लासेस के साथ Neural Band मिलता है। इसकी मदद से चश्मे को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके जरिए आप हाथ से मैसेज मिल सकते हैं। इसके साथ चश्मे में लाइव सब-टाइटल की सुविधा दी गई है, जो विदेशी भाषा सुनकर आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है।
इसमें सर्च करने की सुविधा दी गई है। इससे जरिए यूजर किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में सवाल पूछ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ स्मार्ट ग्लासेस में नेविगेशन भी मिलता है।
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