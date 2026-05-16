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Free Fire Max में नहीं बढ़ रहा K/D Ratio? मैच खेलते वक्त अपनाएं खास Tips

Free Fire Max K/D Ratio से गेमर की क्षमता का पता चलता है। इसे बढ़ाना आसान नहीं है। इसलिए नीचे गेमिंग टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें अपनाने से यह आंकड़ा बढ़ने लगेगा।

Published By: Ajay Verma | Published: May 16, 2026, 12:39 PM (IST)

Free Fire Max

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Free Fire Max अपने जबरदस्त एक्शन और ग्राफिक्स की वजह से प्ले-स्टोर के टॉप-10 गेम्स में शुमार है। इसे खेलने वाले गेमर्स की संख्या लाखों में है। इसमें K/D Ratio भी है, जो प्लेयर की जीतने की संभावना को दिखाता है। इसे स्थिर रखना या बढ़ाना आसान काम नहीं है। नए खिलाड़ियों के लिए यह करना बहुत मुश्किल है। news और पढें: Free Fire MAX में Assault Rifle इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं देखना पड़ेगा हार मुह

अगर आपने अभी-अभी फ्री फायर मैक्स खेलना शुरू किया है और आप अपना किल/डेथ रेश्यो बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको इस गेमिंग खबर में कुछ काम के टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे यह रेश्यो बढ़ना शुरू हो जाएगा। news और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Mr. Bone बंडल, क्लेम करने का सुनहरा चांस

क्या है K/D Ratio ?

गेमिंग टिप्स जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि फ्री फायर मैक्स का के/डी रेश्यो होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि यह एक स्टैटिस्टिक है जो हर मैच में प्लेयर द्वारा नॉक आउट किए गए विरोधियों की संख्या दिखाता है। हाई रेश्यो वाले गेमर्स को पॉपुलर गिल्ड में जाने का अवसर मिलता है। साथ ही, प्रो का भी टाइटल मिलता है। news और पढें: Free Fire Max में Loot Box और Grenade-Justaway मिल रहा बिल्कुल फ्री, जानें कैसे करें अनलॉक

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के/डी रेश्यो बढ़ाने का Tips

पेट और कैरेक्टर

गरेना फ्री फायर मैक्स में मौजूद पेट और कैरेक्टर अलग-अलग पावर से लैस हैं। इन दोनों का उपयोग मैच के दौरान दुश्मन को हराने के लिए किया जा सकता है। यदि पेट और कैरेक्टर का सही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए, तो जीत की राह आसान हो सकती है। इससे के/डी रेश्यो भी बढ़ने लगेगा।

निकाले ज्यादा से ज्यादा किल

प्रो प्लेयर्स का कहना है कि के/डी रेश्यो बढ़ाने के लिए अग्रेसिव खेलना बहुत जरूरी है। इससे प्लेयर में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और ज्यादा से ज्यादा किल निकालने में आसानी होती है। इसके साथ मैच जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है।

Aim और Accuracy

K/D Ratio बढ़ाने के लिए ज्यादा किल निकालने पड़ते हैं। यह तभी संभव है, जब आपका Aim और एक्यूरेसी बेहतर हो। इन दोनों स्किल को सुधारने के लिए आप अधिक मैच खेलें। इसके साथ ट्रैनिंग मोड में जाकर निशाना लगाने का प्रयास करें।

Free Fire Max

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लैंडिंग स्पॉट

किल डेथ रेश्यो को बढ़ाने के लिए सिर्फ दुश्मन को गेम से बाहर करना काफी नहीं है। इस आंकड़े को ऊपर ले जाने के लिए सर्वाइव भी करना पड़ता है। इसलिए लैंड करने से पहले मैप में ऐसी जगह चुनें, जहां अन्य खिलाड़ियों की संख्या कम हो। इससे आपको गेम में बने रहने, किल करने और लूट कलेक्ट करने का पूरा मौका मिलेगा।

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फाइट

मैच में हर विरोधी को शूट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा कि सही समय का इंतजार करें, फिर दुश्मन पर फायर करें। इससे नॉक आउट करना आसान हो जाएगा।