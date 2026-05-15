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Amazon-Flipkart: छोटे कमरों के लिए बेस्ट रहेंगे 1 Ton AC, ताबड़तोड़ छूट के साथ सस्ते में लाएं घर

Amazon और Flipkart की सेल में ONIDA से लेकर Hitachi तक के कई स्प्लिट AC मिल रहे हैं, जिन पर शानदार डील दी जा रही हैं। इनका फायदा लेकर एसी को सस्ते में अपना बनाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 15, 2026, 10:19 AM (IST)

ONIDA 2026
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कॉम्पैक्ट (छोटे) रूम के लिए AC चुनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसे चुनते वक्त स्टार रेटिंग और कूलिंग जैसी कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, जिन्हें अक्सर लोग नजरआंदाज कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। अगर आप भी इस समस्या में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा खरीदें, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी यह खबर आपके लिए है। हम आपको यहां Amazon-Flipkart पर चल रही सेल में उपलब्ध 1 टन वाले एसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कम दाम में घर लाया जा सकता है। news और पढें: Cooler को कहें बाय-बाय, 1500 से कम हर महीने देकर घर लाएं 1.5 Ton Split AC, घर को बना देंगे कश्मीर

ONIDA 2026 Model 1 Ton 3 Star Split AC

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ONIDA का यह एसी कॉम्पेक्ट रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इस एसी को 3 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि यह बिजली की बचत करता है। इसमें बेहतर कूलिंग के लिए 4-वे स्विंग और साइलेंट कूल मोड दिया गया है। इसमें डीप फ्रॉस्ट क्लीन फंक्शन भी मिलता है, जिससे यह खुद ब खुद अपने पार्ट्स को साफ कर लेता है। इसकी असली कीमत 42,990 रुपये है, लेकिन यह फ्लिपकार्ट की सासा लेले सेल में 42 प्रतिशत छूट के साथ 27,990 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। इस पर 1362 रुपये का कैशबैक और 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर ईएमआई भी उपलब्ध है।

Blue Star 2026 Model 1 Ton 3 Star Split AC

इस स्प्लिट एसी में तगड़ी कूलिंग के लिए टर्बो फास्ट कूलिंग के साथ 4-वे स्विंग दी गई है, जिससे हवा कमरे के हर कोने में फैल जाती है। इसकी बॉडी रस्ट, ह्यूमिडिटी और लीक प्रूफ है। इसकी ओरिजनल कीमत 49,000 रुपये है। यह फ्लिपकार्ट पर 34 प्रतिशत छूट के साथ 32,490 रुपये है। इस पर SBI की ओर से 3500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इस पर 6 महीने के लिए 4,540 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।

Hitachi 1 Ton Split AC

Hitachi का यह स्प्लिट एसी फास्ट कूलिंग करने में सक्षम है। यह हीट के हिसाब से अपनी पावर को एडजस्ट करके कूलिंग करता है। इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि यह बिजली की बचत करता है। इसका वजन 1 टन है। इसे खासतौर पर छोटे कमरे के लिए बनाया गया है। इस पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी दी जा रही है। यह अमेजन इंडिया पर 45 प्रतिशत छूट के साथ 30,999 रुपये में लिस्ट है। इस पर 1,090 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 5770 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

Sharp 1 Ton 3 star Split AC

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शार्प के स्प्लिट एसी को 3 स्टार की रेटिंग के साथ लाया गया है। इसकी कैपेसिटी 1 टन है। इसका इस्तेमाल छोटे रूम में किया जा सकता है। इसमें 4-वे एयर स्विंग, डस्ट फिल्टर, मैजिक डिस्प्ले और सेल्फ क्लीन की सुविधा मिलती है। इसकी कीमत 26,940 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से 1750 रुपये के डिस्काउंट और 947 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।