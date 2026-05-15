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Google पर क्या अब सिर्फ 5GB स्टोरेज FREE मिलेगी? 15GB स्टोरेज पाने के लिए रखी यह शर्त!

Google कथित रूप पर अपने स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव करने वाली है। अब कंपनी अपने नए यूजर्स को 15GB नहीं बल्कि 5GB स्टोरेज फ्री देने वाली है। 15GB स्टोरेज फ्री पाने के लिए माननी होगी यह शर्त।

Published By: Manisha | Published: May 15, 2026, 06:15 PM (IST)

Google (32)

photo icon Google Storage AI Generated Image

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Google कंपनी अपने यूजर्स को नया अकाउंट बनाने के बाद अभी-तक 15GB फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता था। इस स्टोरेज में आप Gmail, Photos व Drive का डेटा सेव रख सकते हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब गूगल अपनी स्टोरेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने वाला है। इस बदलाव के बाद यूजर्स को 15GB की जगह सिर्फ 5GB स्टोरेज ही फ्री मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपको 15GB स्टोरेज उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, 15GB स्टोरेज का फ्री एक्सेस पाने के लिए गूगल ने यूजर्स के सामने एक खास शर्त रख दी है। आइए जानते हैं इस संबंध में सभी डिटेल्स। news और पढें: IPL 2026 Stadium AI Photo Viral Trend: इंटरनेट पर छाया IPL स्टेडियम फोटो का क्रेज, AI से ऐसे बनवा रहे Viral Photos, जानें प्रोसेस

Reddit पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि Google अपनी स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव करने वाला है। इस बदलाव के बाद यूजर्स को कंपनी सिर्फ 5GB स्टोरेज ही प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि, यूजर्स को 15GB स्टोरेज पाने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए यूजर्स को कंपनी की एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि यूजर्स को 15GB स्टोरेज एक्सेस पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक करना होगा। news और पढें: Google ने AI-Powered Laptop 'Googlebook' की दिखाई झलक, मिलेगा Android और Gemini AI का पावरफुल कॉम्बो

Reddit Post

कंपनी ने दिया जवाब

Androidauthority की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Google ने इस संबंध में अपना बयान भी दे दिया है। गूगल के मुताबिक, वह कुछ रीजन में नए अकाउंट के साथ नई स्टोरेज पॉलिसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। यह पॉलिसी यूजर्स को हाई-क्वालिटी स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। news और पढें: Android 17 आते ही स्कैमर्स की छुट्टी! Google ने पेश किए खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स

Google ने क्यों बदली पॉलिसी?

कहा जा रहा है कि गूगल के इस फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें से सबसे अहम फ्री स्टोरेज के लिए फर्जी अकाउंट बनाने की प्रक्रिया का कारण भी हो सकता है। दरअसल, लोग ज्यादा स्टोरेज पाने के लिए एक से ज्यादा गूगल अकाउंट बना लेते हैं, जिनके साथ उन्हें हर अकाउंट में 15GB स्टोरेज फ्री मिलती है। हालांकि, अब जब आप नया अकाउंट बनाएंगे, जो आपको 15GB स्टोरेज फ्री पाने के लिए अपना नंबर अकाउंट से लिंक करना होगा। इस तरह आप ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकेंगे।

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इन्हें अभी भी मिलेगा 15GB डेटा

ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल की नई पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ नए यूजर्स के लिए ही लागू होने वाली है। मौजूदा यूजर्स को इस नए नियम से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अभी भी अकाउंट के तहत 15GB स्टोरेज फ्री मिलने वाली है।