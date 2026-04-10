Free Fire Max Redeem Codes Today: लेटेस्ट कोड से मुफ्त में पाएं बंपर रिवॉर्ड्स आज, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes Today 10 April 2026: फ्री फायर मैक्स में मिलने वाली स्किन, कैरेक्टर, इमोट, बंडल और लूट क्रेट गेमर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इन आइटम को सभी पाना चाहते हैं, लेकिन पेड होने के कारण गेमर्स को खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। इस वजह से प्लेयर्स हमेशा ऐसे रास्तों की तलाश करते रहते हैं, जिनसे आइटम्स को मुफ्त में क्लेम किया जा सकें। अगर आप भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं और फ्री में रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, तो आपके लिए रिडीम कोड (Redeem Code) एकदम बेस्ट है। और पढें: Free Fire Max में Trend Academy Bundle पाने का मौका, Daily Special से खरीदें

Free Fire Max के रिडीम कोड की मांग हमेशा बनी रहती है। इन कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इनकी समय सीमा तय होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनका इस्तेमाल सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। और पढें: BGMI और Free Fire जैसे गेम्स खेलने के लिए ले रहे हैं नया फोन? खरीदने से पहले ये 5 चीजें जरूर करें चेक

Free Fire Max Redeem Codes

​FZ5X1C7V9B2N

​B1RK7C5ZL8YT

​TX4SC2VUNPKF

​RHTG9VOLTDWP

​N7QK5L3MRP9J

F8YC4TN6VKQ9

FFUMCPSJ99S3

​FFJYBGD8H1H4

​FF7MUY4ME6SC

​ZRW3J4N8VRX5

​TFX9J3Z2RP6G

​FQ9W2E1R7T5Y

​FE2R8T6Y4U1I

​F7F9A3B2K6G8

​FU1I5O3P7A9S

​FL2K6J4H8G5F

​UPQ7X5NMJ64V

​S9QK2L6VP3MR

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​V44ZX8Y7GJH5

​FF9MJ31CXKRG

​FFW2Y7NQFV9S

​FFMC2SJLKXSB

​4ST1ZTBZBRP9

​BR43FMAPYEZZ

​ZZZ76NT3PDSH

​FFPURTQPFDZ9

​XZDJZE25WEFJ और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए आया खास इवेंट, Dog At Hand के साथ मिल रही Undersea Rampage स्किन

कैसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम ?

गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हम आपको नीचे पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप शानदार रिवॉर्ड अनलॉक कर सकेंगे।

1. फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड दर्ज करिए।

4. फिर कोड सबमिट करने से पहले उसे चेक करें।

5. अब सबमिट कर दें।

6. इस तरह कोड रिडीम हो जाएगा।

अगर गेमिंग कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि रिडीम कोड की टाइम लिमिट समाप्त हो चुकी है या कोड दूसरे रीजन का है। आपको बता दें कि गरेना के कोड रोजाना तय समय के साथ आते हैं। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। वहीं, एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं।

नोट : गरेना के रिडीम कोड रोज ऑनलाइन जारी होते हैं। Techlusive इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स को गेमर्स के लिए कब लॉन्च किया गया ?

Ans. गरेना ने इस मोबाइल गेम को साल 2021 में लॉन्च किया था।

2. गेमिंग कोड से कौन-से आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड से वेपन स्किन, आउटफिट, इमोट, बंडल, पेट और कैरेक्टर जैसे तमाम आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं।

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3. क्या Free Fire को भारत में बैन किया गया था ?

Ans. हां, भारत सरकार ने फ्री फायर पर गोपनीयता और राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाया था।