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Free Fire Max में Rubescent War Bundle पाने का मौका, Daily Special लाया मौका

Free Fire Max Daily Special गेम का एक खास सेक्शन है। इस सेक्शन से आप Rubescent War Bundle को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां जानें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Apr 14, 2026, 05:27 PM (IST)

Bundle (89)
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Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में Rubescent War Bundle पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल के जरिए आप गेम में अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकते हैं। फ्री फायर मैक्स स्टोर से आइटम्स खरीदना प्लेयर्स के लिए काफी महंगा साबित होता है। हालांकि, यदि उन्हीं आइटम्स को गेम में डेली स्पेशल सेक्शन से खरीदा जा सके, तो उन्हें आधे डायमंड्स की बचत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्री फायर मैक्स में किसी भी तरह के आइटम्स को खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds की जरूरत पड़ती है। आप सीधे पैसे गेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। गेम में पहले असली पैसों से इन-गेम करेंसी Diamonds खरीदने होते हैं और उसके बाद डायमंड्स के जरिए आप अन्य आइटम्स को खरीद सकते हैं। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 14 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड पाने का मौका, जल्दी करें

Free Fire Max गेम के समान्य स्टोर पर यदि किसी आइटम की कीमत 1000 डायमंड्स है, वो आइटम आपको Daily Special सेक्शन से आधे दाम में मिल जाएगा। डेली स्पेशल से आप उस 1000 डायमंड्स के आइटम को सिर्फ 500 डायमंड्स में खरीद सकते हैं। दरअसल, डेली स्पेशल गेम के स्पेशल सेक्शन है। इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उस आइटम को आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से Rubescent War Bundle को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां देखें डेली स्पेशल सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स की लिस्ट। news और पढें: Free Fire Max में Quack Showdown ग्लू वॉल फ्री पाने का मौका, नया Step Up इवेंट हुआ शुरू

Daily Special

1. Show Off news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 13 March 2026: आज मुफ्त में पाएं गन स्किन गोल्ड इमोट्स जैसे शानदार आइटम, ऐसे करें क्लेम

Show Off की कीमत गेम में 199 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 99 डायमंड्स में पा सकते हैं।

2. BP S4 Token Crate

BP S4 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Rubescent War Bundle

Rubescent War Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल से में आपको 599 डायमंड्स में मिलेगा।

4. Canine Enforcer (Bottom)

Canine Enforcer (Bottom) की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल से 199 डायमंड्स में पा सकते हैं।

5. Number 1 Emote

Number 1 Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि आपको 99 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Merciless Necromancer Weapon Loot Crate

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Merciless Necromancer Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आज आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।