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Google Chrome में आया नया Skills फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google Chrome में नया AI फीचर 'Skills' लॉन्च किया है, जो यूजर्स को एक क्लिक में काम आसान बनाता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 15, 2026, 12:14 PM (IST)

Google Chrome

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Google ने अपने ब्राउजर Google Chrome को और स्मार्ट बनाते हुए एक नया AI फीचर ‘Skills’ लॉन्च किया है, जो यूजर्स को एक क्लिक में AI Tasks करने की सुविधा देता है। यह फीचर Gemini AI पर आधारित है, जिसे पहले ही Chrome में इंटीग्रेट किया जा चुका है। अब यूजर्स वेबसाइट देखते समय सीधे AI से सवाल पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं या किसी प्रोडक्ट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। Google का यह कदम AI ब्राउजर की रेस में Perplexity AI के Comet जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए माना जा रहा है। news और पढें: Google Chrome में आया Auto Browse फीचर, ऑनलाइन फॉर्म भरना और ऑर्डर करना अब हुआ आसान

Skills फीचर यूजर्स का समय कैसे बचाएगा और काम को आसान कैसे बनाएगा?

Google Chrome में आए इस नए Skills फीचर का मकसद यूजर्स का समय बचाना और काम को आसान बनाना है। Google के अनुसार, अब यूजर्स अपने बार-बार इस्तेमाल होने वाले AI कमांड्स और सवालों को ‘Skills’ के रूप में सेव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार कोई AI प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर केवल एक क्लिक या ‘/’ के साथ उस Skill का नाम लिखकर उसी कमांड को दोबारा चला सकता है। इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो रोजाना AI का इस्तेमाल करते हैं। news और पढें: Google Crome में आया नया AI फीचर, ऑनलाइन शॉपिंग को बनाएगा और आसान

Google Chrome में Skills फीचर को कैसे सेव और इस्तेमाल किया जा सकता है?

इस फीचर को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। जब कोई यूजर Chrome के Gemini साइडबार में कोई सवाल पूछता है और उसका जवाब मिल जाता है, तो वह उस प्रॉम्प्ट को ‘Save this prompt as a Skill’ ऑप्शन के जरिए सेव कर सकता है। इसके बाद एक छोटा बॉक्स खुलता है, जहां यूजर उस Skill का नाम रख सकता है और जरूरत के हिसाब से उसे एडिट भी कर सकता है। सेव करने के बाद यह Skill यूजर की लाइब्रेरी में जुड़ जाता है, जिसे बाद में कभी भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

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यूजर्स इसका इस्तेमाल किन कामों में कर सकते हैं?

Google सिर्फ यूजर्स को ही Skills बनाने की सुविधा नहीं दे रहा, बल्कि कंपनी खुद भी कुछ तैयार Skills दे रही है। उदाहरण के लिए, यूजर्स किसी प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट्स समझ सकते हैं या अपने बजट के अनुसार परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ सकते हैं, जिसमें अलग-अलग वेबसाइट्स के प्राइस की तुलना भी शामिल है। शुरुआती टेस्टर्स ने इस फीचर का इस्तेमाल हेल्थ, शॉपिंग और प्रोडक्टिविटी जैसे कामों में किया है, जैसे कि किसी रेसिपी के प्रोटीन मैक्रोज निकालना, अलग-अलग टैब्स में प्रोडक्ट्स की तुलना करना या बड़े डॉक्यूमेंट्स से जरूरी जानकारी जल्दी निकालना।