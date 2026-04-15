Free Fire Max में Mystery Shop इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए गेम कई सारे रिवॉर्ड्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। अगर आप गेम में नए-नए इन-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए ही है। इस इवेंच के जरिए आपको Mono Charm Bundle व Parag Mono Enigma जैसे आइटम्स पाने का मौका मिलेगा। मिस्ट्री शॉप की खासियत की बात करें, तो इस इवेंट में आपके सामने एक व्हिल चलती है, जिसको रोकने के बाद आपके सामने एक नंबर आता है। यदि आपके सामने 90 नंबर आया, तो आपको इस इवेंट में 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। इस ऑफर इस इवेंट में मिलने वाले सभी इन-गेम आइटम्स पर उपलब्ध होगा। यानी आप सभी आइटम्स को 90 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे GlooWall स्किन और Characters आज, पाने के लिए करें रिडीम

Free Fire Max में Mystery Shop इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के तहत आपको जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के तहत आप गेम में मिलने वाले आइटम्स पर ऑफ पा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया अगर आपको 90 नंबर मिलता है, तो आपको इस मिस्ट्री शॉप में 90 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ सभी इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिलेगा। यहां देखें सभी रिवॉर्ड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Rubescent War Bundle पाने का मौका, Daily Special लाया मौका

Rewards

1. Mono Charm Bundle और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 14 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड पाने का मौका, जल्दी करें

2. Parang Mono Enigma

3. Universal Evo Token Crate

4. The Influencer

5. Denim Beat Bundle

6. Sunset Explorer (Head)

7. Skyboard Silliness Form Above

8. Pickup Truck Rowdy Searuler

9. Red Flakes

10. Loot Box Lightning Reactor

11. Pet Skin Tribal Yeti

12. Grenade Blast n shrug

13. Frostfire Avatar

14. Parachute Ebi

इन सभी इन-गेम आइटम्स पर आपको 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है।

Free Fire Max Mystery Shop कैसे एक्सेस

1. Free Fire Max में Mystery Shop इवेंट लाइव हो गया है।

2. इसे एक्सेस करने के लिए आपको फोन में ऐप ओपन करनी होगी।

3. इसके बाद स्टोर सेक्शम में जाकर इवेंट में Mystery Shop का बैनर दिखेगा।

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4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।