6300mAh बैटरी वाले Redmi फोन की पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 15, 2026, 08:57 AM (IST)
REDMI A7 Pro 5G Sale: रेडमी के नए स्मार्टफोन रेडमी ए7 प्रो की भारत में आज पहली सेल है। यह सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया (Amazon India) पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो मोबाइल फोन में 120 हर्ट्ज वाला एचडी प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 32MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में FM Radio के साथ फास्ट चार्जिंग से लैस 6300mAh की बैटरी मिलती है। यह एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। आइए जानते हैं नए फोन की कीमत, ऑफर और उसमें मिलने वाले फीचर्स… और पढें: ठंडक के मामले में AC को फेल कर देते हैं ये Air Cooler, कीमत 5000 रुपये से भी कम
REDMI A7 Pro 5G फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 4GB+64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 11,499 रुपये रखी गई है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 12,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर बैंक डिस्काउंट और किफायती EMI जैसी शानदार डील भी मिलेंगी। और पढें: OPPO के 200MP कैमरा फोन पर 6000 का Discount, 6200mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा
रेडमी ए7 प्रो Android 16 बेस्ड Xiaomi HyperOS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.9 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रेलजूशन 1600 x 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसे TÜV Rheinland Low Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम के साथ UNISOC T8300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है।
यह फोन Mali-G57 GPU से लैस है। इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा मिलता है, जबकि बैक में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। इसमें FM रेडियो भी है।
रेडमी के इस स्मार्टफोन में 6300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 171.56×79.47×8.15mm और वजन 210 ग्राम है।
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