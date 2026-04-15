comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Google Launches Gemini Personal Intelligence In India Smarter Personalized Ai Experience

क्या है Google का नया Gemini Personal Intelligence फीचर? भारत में हो गया रोल-आउट, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google का नया Gemini Personal Intelligence फीचर अब भारत में आ गया है। यह AI आपके Gmail, Photos और YouTube जैसे ऐप्स से जुड़कर आपको पर्सनलाइज्ड जवाब और सजेशन देता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 15, 2026, 05:58 PM (IST)

untitled - 2026-04-15T104300.620

photo icon Gemini Personal Intelligence arrives in India: Context-based AI responses get a major upgrade

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Google ने भारत में अपना नया फीचर Gemini Personal Intelligence रोल-आउट कर दिया है, जो यूजर्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड AI एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। इस नए फीचर के जरिए अब Gemini सीधे आपके रोजाना इस्तेमाल होने वाले ऐप्स जैसे Gmail, Google Photos और YouTube से जुड़कर काम करेगा। इसका मतलब है कि अब आपको अलग-अलग ऐप्स के बीच बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Gemini एक ही जगह पर आपके सवालों का बेहतर और सटीक जवाब देने की कोशिश करेगा। news और पढें: Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Gemini Personal Intelligence काम कैसे करता है?

Gemini Personal Intelligence का काम करने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। जब आप इस फीचर को ऑन करते हैं, तो Gemini आपके जुड़े हुए ऐप्स से जरूरी जानकारी लेकर आपको बेहतर सजेशन देता है, मान लीजिए आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो Gemini आपके Gmail से फ्लाइट की जानकारी निकाल सकता है, Google Photos से पुरानी ट्रिप की तस्वीरें दिखा सकता है और YouTube पर देखे गए वीडियो के आधार पर नई जगहों के सुझाव दे सकता है। इस तरह यह फीचर आपके समय की बचत करता है और एक ही जगह पर सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। news और पढें: Meta का बड़ा प्लान, Mark Zuckerberg बना रहे हैं एक खास AI Agent, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

यूजर की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित रखा गया है?

हालांकि, इस फीचर में प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। Google के अनुसार, Gemini Personal Intelligence डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है और यूजर की अनुमति के बिना यह एक्टिव नहीं होता। यूजर खुद तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स को जोड़ना है और जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी बंद भी कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यूजर का डेटा केवल उनके सवालों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई यूजर अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहता, तो वह बिना पर्सनल डेटा के भी अस्थायी चैट का इस्तेमाल कर सकता है। news और पढें: Google का Personal Intelligence फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध, मिलेगा ये बड़ा फायदा

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

भारत में यह फीचर कब और कैसे मिलेगा और क्या हैं इसकी सीमाएं?

फिलहाल यह फीचर भारत में चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो Google के AI Plus, Pro और Ultra प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर इसे Gemini App की सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं और अपने ऐप्स को आसानी से लिंक कर सकते हैं, हालांकि यह फीचर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। कई बार यह गलत जानकारी दे सकता है या जरूरत से ज्यादा पर्सनल सुझाव दिखा सकता है, लेकिन यूजर के फीडबैक के साथ यह समय के साथ बेहतर होता जाएगा।