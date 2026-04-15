CBSE 10th Result 2026 Live: इंतजार खत्म, आ गए 10वीं के रिजल्ट, Digilocker पर ऐसे मार्कशीट करें डाउनलोड

Published By: Manisha | Published: Apr 15, 2026, 05:15 PM (IST)
CBSE 10th Result 2026 Live: लंबे इंतजार के बाद फाइनली 10वीं सीबीएसई परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने या फिर आपके घर में किसी ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी है, तो वो results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in और results.gov.in साइट पर जाकर रिजल्ट को देख सकेंगे। आधिकारिक साइट की मदद से छात्र न केवल अपना रिजल्ट देख सकेंगे बल्कि अपनी मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकेंगे। सिर्फ साइट ही नहीं बल्कि छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
1. सबसे पहले cbse.gov.in या फिर results.cbse.nic.in साइट पर जाएं।
2. यहां आपको CBSE 10th Result 2026 का लिंक दिखाई देगा।
3. इस लिंक पर क्लिक कर दें।
4. अब नेक्स्ट स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स भरें, जिसमें रोल नंबर, स्कूल नंबर व एडमिट कार्ड आईडी आदि शामिल होंगे।
5. सभी डिटेल्स भरने के बाद एंटर पर क्लिक कर दें।
6. इस तरह अगली स्क्रीन पर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
The Central Board of Secondary Education declares 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗫 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲
The students can check results on official CBSE portals.
— CBSE HQ (@cbseindia29) April 15, 2026
How to Check 10th Result on Digilocker
1. सबसे पहले अपने फोन में DigiLocker ऐप को ओपन करें।
2. इस ऐप को अपने रजिस्टर्ड नंबर या फिर आधार डिटेल्स के साथ लॉग-इन कर लें।
3. यहां आपको ‘Issued Documents’ सेक्शन में जाना होगा।
4. अब यहां CBSE का ऑप्शन चुनें।
5. इसके बाद Class 10 Marksheet 2026 पर टैप करें।
6. यहां आपको अपना रोल नंबर व पास होने वाले साल की जानकारी देनी होगी।
7. इस तरह अपनी डिजिटल मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे।
आपको बता दें, इस साल 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से आयोजित की गई थी, जो कि 11 मार्च तक जारी थी। इसके अलावा परीक्षा को सिंगल शिफ्ट में कराया गया था, जो कि 10.30 से 1.30 बजे तक का ही था। अगर आपने या फिर आपके घर में किसी ने 10वीं की परीक्षा दी है, तो आप भी इस तरह रिजल्ट देख सकेंगे।
