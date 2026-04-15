Windows के लिए नया Google App हुआ रोल आउट, अब मिलेगा AI Mode, यूजर्स को होगा ये फायदा

Google ने अपने Windows यूजर्स के लिए नए Google App का रोल आउट कर दिया है। इस ऐप के साथ अब यूजर्स को सीधे अपने कंप्यूटर पर AI आधारित सर्च फीचर्स मिलेंगे, जिससे उन्हें बार-बार ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए ऐप में ‘AI Mode’ जोड़ा गया है, जो यूजर्स को सवाल पूछने पर तुरंत AI द्वारा तैयार जवाब देता है। खास बात यह है कि जवाब के साथ-साथ जरूरी वेब लिंक भी मिलते हैं, जिससे जानकारी और भी भरोसेमंद बन जाती है।

इस App की सबसे खास बात?

इस नए Google App की सबसे खास बात इसका सिस्टम-वाइड सर्च फीचर है। यूजर्स अब सिर्फ ‘Alt + Space’ दबाकर एक ही जगह से वेब, लोकल फाइल्स, इंस्टॉल्ड ऐप्स और Google Drive तक सर्च कर सकते हैं। यह फीचर कुछ हद तक macOS Spotlight जैसा काम करता है, जहां एक ही सर्च बॉक्स से कई चीजें एक्सेस की जा सकती हैं। इससे यूजर्स का समय बचेगा और काम करने का तरीका पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। खासकर ऑफिस या स्टूडेंट्स के लिए यह फीचर काफी यूजफुल साबित हो सकता है।

क्या-क्या मिलेगा फीचर्स ?

Google App में AI Mode को और बेहतर बनाने के लिए इंटरैक्टिव फीचर्स भी दिए गए हैं। यूजर्स अब सिर्फ सवाल पूछकर ही नहीं, बल्कि फॉलो-अप सवाल भी पूछ सकते हैं और बातचीत जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ‘Screen-Aware’ फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स अपनी स्क्रीन के किसी हिस्से या पूरे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके उसी पर आधारित सवाल पूछ सकते हैं। इसमें Google Lens का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे यूजर्स इमेज या स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को सर्च, ट्रांसलेट या एनालाइज कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर स्टडी, रिसर्च और ऑनलाइन काम करने वालों के लिए बहुत मददगार है।

Add Techlusive as a Preferred Source

कौन-कौन यूजर्स इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हैं इसकी सीमाएं?

Google का कहना है कि यह नया ऐप यूजर्स के काम को बिना बाधा के जारी रखने में मदद करेगा। अब यूजर्स को बार-बार ऐप्स या टैब्स बदलने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनका फोकस बना रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हालांकि इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए और उनके पास Windows 10 या उससे ऊपर का सिस्टम होना जरूरी है, फिलहाल यह ऐप केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है और सभी क्षेत्रों या अकाउंट्स में AI Mode अभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता। आने वाले समय में Google इसे और भाषाओं और क्षेत्रों में भी लॉन्च कर सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इसका फायदा उठा सकें।