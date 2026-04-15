Xiaomi TV S Mini LED Series (2026) भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस सीरीज के तहत तीन स्क्रीन साइज पेश किए हैं, जिसमें 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच स्क्रीन साइज शामिल है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में QD-Mini LED पैनल दिया गया है, जिसके साथ 4K रेजलूशन मिलता है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इन टीवी में 34W क्वाड स्पीकर्स दिए हैं, जिसमें Xiaomi Sound का सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 40000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार 4K Smart TVs, घर पर मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा

Xiaomi TV S Mini LED Series (2026) Price in India, Availability

कंपनी ने Xiaomi TV S Mini LED Series (2026) की शुरुआती कीमत 51,999 रुपये है। इसमें टीवी का 55 इंच मॉडल मिलता है। वहीं, फोन के 65 इंच मॉडल की कीमत 71,999 रुपये है। इसका 75 इंच का वेरिएंट 99,999 रुपये में पेश किया गया है। इस सीरीज की प्री-बुकिंग भारत में शुरू हो गई है। वहीं, सेल 22 अप्रैल से शुरू होगी। और पढें: Redmi Note 15, Redmi 15 और Redmi 15C फोन हुए महंगे, कंपनी ने गुपचुप तरीके से बढ़ाई कीमत

55 इंच मॉडल पर कंपनी 3000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, 65 इंच मॉडल पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 75 इंच मॉडल पर आपको अलग से 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जिसके बाद उसे आप 89,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Xiaomi TV S Mini LED Series (2026) Specifications

फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच के मॉडल्स मिलते हैं। सभी मॉडल्स में 4K (2,160×3840 पिक्सल) रेजलूशन मिलता है। टीवी में 178 डिग्री व्यूविंग एंगल मौजूद है। वहीं, टीवी का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। टीवी में कंपनी ने 510 Nits की ब्राइटनेस दी है। वहीं, पीक ब्राइटनेस आपको 1200 Nits की मिलती है।

ऑडियो के लिए कंपनी ने टीवी में क्वाड 34W स्पीकर्स दिए हैं, जिसमें 2 ट्विटर्स व 2 फुल रेंज के स्पीकर्स दिए गए हैं। इन स्पीकर्स में Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X और Xiaomi Sound का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इनमें quad-core A55 CPU दिया है, जिसके साथ 2GB RAM व 32GB स्टोरेज मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

टीवी सीरीज में AirPlay 2, Google Cast और Miracast आदि शामिल है। कंपनी ने इनमें बिल्ट-इन Google Voice Assistant सपोर्ट दिया है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने इनमें 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB 2.0 पोर्ट्स, Ethernet, AV इनपुट, ईयरफोन जैक, antenna inputs और optical port शामिल है।