OPPO F33 Series भारत में हुई लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

OPPO ने भारत में अपनी नई Oppo F33 5G Series लॉन्च कर दी है, जिसमें Oppo F33 5G और F33 Pro 5G शामिल हैं। यह सीरीज मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में आती है और खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाई गई है जो बड़ी बैटरी, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, दोनों ही फोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलते हैं और इसमें 6.57-inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। और पढें: Oppo F33 Pro 5G और F33 5G के लॉन्च की तारीख आई सामने, मिलेंगे ये सब फीचर्स

कितनी है कीमत

कीमत की बात करें तो Oppo F33 5G की शुरुआती कीमत भारत में ₹31,999 रखी गई है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसके अलावा 8GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत ₹34,999 और ₹37,999 है, वहीं Oppo F33 Pro 5G की कीमत ₹37,999 से शुरू होती है और इसका टॉप वेरिएंट ₹40,999 में आता है। यह दोनों स्मार्टफोन Amazon और Oppo की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कलर ऑप्शन की बात करें तो F33 5G Forest Green और Pearl White में आता है, जबकि Pro मॉडल Misty Forest, Passion Red और Starry Blue कलर्स में मिलेगा।

प्रोसेसर और कैमरा

फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6360 Max प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए सक्षम माना जा रहा है। इसमें Mali-G57 GPU, LPDDR4x RAM और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, खास बात यह है कि Pro वेरिएंट में बेहतर कूलिंग के लिए VC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। कैमरा सेटअप में दोनों फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है, जबकि सेल्फी के लिए F33 5G में 16MP और F33 Pro 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred Source

बैटरी और कनेक्टिविटी

Oppo F33 5G और F33 Pro 5G दोनों में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा दोनों फोन IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी ये पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित हैं। कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 और USB Type-C जैसे फीचर्स मिलते हैं।