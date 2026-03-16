Xbox गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 2026 में आ सकता है Microsoft का Gaming Copilot AI

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 16, 2026, 03:46 PM (IST)
Microsoft अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म को और स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने AI-Powered Gaming Copilot असिस्टेंट को 2026 में मौजूदा Xbox कंसोल्स तक पहुंचाने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि जल्द ही Xbox Series S और Xbox Series X यूजर्स को भी यह नया AI फीचर मिल सकता है। Gaming Copilot को पहली बार मई 2025 में टेस्टिंग के लिए पेश किया गया था और तब से कंपनी इसे लगातार बेहतर बना रही है। इस AI असिस्टेंट का मकसद गेमर्स को गेम खेलते समय तुरंत जानकारी और मदद देना है, ताकि उन्हें बार-बार इंटरनेट पर सर्च न करना पड़े। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फीचर को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों तक पहुंचाना चाहती है और इसी वजह से अब इसे सीधे Xbox कंसोल में इंटीग्रेट करने की तैयारी की जा रही है।
कंपनी की ओर से यह जानकारी Sonali Yadav ने दी, जो Microsoft में Partner Group Product Manager हैं। उन्होंने यह घोषणा हाल ही में हुए Game Developers Conference (GDC) के दौरान की। उनके अनुसार Gaming Copilot को इस साल के अंत तक मौजूदा Xbox कंसोल्स में लाने की योजना है। गौर करने वाली बात यह है कि Xbox Series S और Series X दोनों कंसोल 2020 में लॉन्च हुए थे और इन्हें अभी भी कंपनी के करंट-जेनरेशन कंसोल माना जाता है। Gaming Copilot पिछले करीब नौ महीनों से टेस्टिंग में है और इस दौरान इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे उपलब्ध कराया गया है। कंपनी का मानना है कि AI की मदद से गेमिंग अनुभव पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव और पर्सनल बनाया जा सकता है।
Gaming Copilot का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गेम खेलते समय ही यूजर उससे सवाल पूछ सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी मिशन में फंस गए हों, किसी खास आइटम को ढूंढना हो या गेम में आगे कैसे बढ़ना है यह समझना हो, तो AI तुरंत मदद कर सकेगा। इतना ही नहीं यह यूजर के गेम खेलने की हिस्ट्री के आधार पर नए गेम भी सजेस्ट कर सकेगा। इसके अलावा यह आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी भी बता सकता है, जैसे कि Xbox Game Pass सब्सक्रिप्शन कब रिन्यू होगा या आपने कौन-कौन से गेम पहले खेले हैं। इससे गेमर्स को अलग-अलग मेन्यू में जाने की जरूरत कम पड़ेगी और गेमिंग अनुभव ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा।
Microsoft में Xbox Gaming Devices & Ecosystem के वाइस प्रेसिडेंट Jason Ronald ने इसी इवेंट के दौरान ने एक और बड़े फीचर का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि Xbox Mode जल्द ही Windows 11 में भी आने वाला है और इसकी शुरुआत अप्रैल से हो सकती है। यह फीचर एक नया Controller-First इंटरफेस लाएगा, जिससे PC पर गेम खेलना कंसोल जैसा अनुभव देगा। इसमें एक यूनिफाइड गेम हब होगा, जहां से खिलाड़ी अलग-अलग स्टोर जैसे Steam, Epic Games Store और Xbox Game Pass के गेम्स को एक ही जगह से एक्सेस कर सकेंगे। इसके साथ एक टास्क स्विचर भी मिलेगा, जिसकी मदद से खिलाड़ी कई गेम या ऐप्स के बीच तेजी से स्विच कर पाएंगे।
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