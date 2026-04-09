Free Fire Max खेलने वालों के लिए आया खास इवेंट, Dog At Hand के साथ मिल रही Undersea Rampage स्किन

Free Fire Max में स्किन लवर्स के लिए खास इवेंट आया है। यह M1014 X VSK RING है। इसमें अल्ट्रा प्रीमियम Undersea Rampage और Dog at Hand स्किन प्रमुख रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही हैं। इनके इस्तेमाल से गन को अलग लुक तो मिलेगा बल्कि उसकी पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही, गेम में किल निकालने पर स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगी। इसके अलावा, Universal Ring टोकन अनलॉक करने का अवसर मिलेगा। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: 9 अप्रैल के कोड रिलीज, फ्री में करें Outfit-Skins अनलॉक

M1014 X VSK RING

फ्री फायर मैक्स का M1014 X VSK RING एक टोकन व्हील इवेंट है। इसमें प्रीमियम गन स्किन और यूनिवर्सल रिंग टोकन मिल रहे हैं। इन सभी को स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस गेमिंग इवेंट को हाल ही में लाइव किया गया है। यह गेमर्स के लिए अगले 13 दिन तक जारी रहेगा। और पढें: Free Fire Max में Neon Kactus Pet Skin पाने का मौका, हाफ Diamonds में करें Claim

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Rewards

M1014-Undersea Rampage

M1014- Dog At Hand

VSK94-24K Kitty

VSK94-Undersea Mystery

Universal Ring Token

कितने डायमंड में होगा स्पिन ?

इस गेमिंग इवेंट में मिल रही वेपन स्किन्स को पाने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड और पांच बार स्पिन करने के लिए 100 डायमंड की बजाय 90 डायमंड का उपयोग करना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां जिन डायमंड की बात हो रही है, वो गेम में मिलने वाली करेंसी है। इसे असली पैसे खर्च करके खरीदा जा सकता है। इस वजह से ज्यादातर प्लेयर्स इसे खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं।

कैसे करें इवेंट में स्पिन ?

इस गेमिंग इवेंट में स्पिन करना बहुत आसान है। हमने यहां इवेंट एक्सेस करने का पूरा तरीका बताया है :

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1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन में बने स्टोर सेक्शन पर टैप करें।

3. यहां आपको टॉप पर इवेंट विंडो दिखाई देगी।

4. उस पर क्लिक कीजिए।

5. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इवेंट हो जाएगा और आपको नीचे की ओर दो स्पिन बटन दिखाई देंगे।

6. उनमें से किसी एक पर टैप करके स्पिन करिए।

7. इतना करने के बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा।