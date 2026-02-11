comscore
  Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026 Get Bundle Pet More Gaming Items For Free

Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, बिना डायमंड के पाएं Bundle-Pet सहित बहुत कुछ

Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: गरेना की ओर से गेमर्स के लिए नए रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इनसे मुफ्त में बंडल और पेट समेत कई धमाकेदार आइटम अपने नाम किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 11, 2026, 08:47 AM (IST)

free fire max - 2025-10-14T094316.658
Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: Garena ने भारत में फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए आज यानी 11 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन, इमोट, बंडल, आउटफिट, पेट, कैरेक्टर जैसे गेमिंग आइटम को कूल रिवॉर्ड्स के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। news और पढें: BSNL ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, फोन पर फ्री में देख सकेंगे T20 World Cup मैच, 3 महीने तक JioHotstar मिलेगा फ्री

आप Free Fire Max खेलते हैं और आज के गेमिंग कोड से रिवॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं, तो यहां लेटेस्ट रिडीम कोड बताए गए हैं। इसके साथ कोड रिडीम करने का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आइए जानते हैं… news और पढें: Free Fire Max के टॉप-क्लास इवेंट, Evo Gun Skin और Outfits समेत बहुत कुछ मिल रहा फ्री

Free Fire Max Redeem Codes Today

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें सिर्फ एक ही बार रिडीम किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल से डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम मिलते हैं। news और पढें: Free Fire Max में आज पाएं Clap Your Hands Emote, सिर्फ हाफ Diamonds होंगे खर्च

S9QK2L6VP3MR
​FP9O1I5U3Y2T
​B1RK7C5ZL8YT
​FZ5X1C7V9B2N
​FFR4G3HM5YJN
​6KWMFJVMQQYG
​F7F9A3B2K6G8
​BR43FMAPYEZZ
​H8YC4TN6VKQ9
​FK3J9H5G1F7D
​FA3S7D5F1G9H
​UPQ7X5NMJ64V
​FJI4GFE45TG5
​4ST1ZTBZBRP9
​FM6N1B8V3C4X
​B6QV3LMK1TP
​FT4E9Y5U1I3O
​​D8MJ4Q6LVK2R
​B3G7A22TWDR7X
​FQ9W2E1R7T5Y
​4N8M2XL9R1G3
​FU1I5O3P7A9S
FF6YH3BFD7VT
​FL2K6J4H8G5F
​FR2D7G5T1Y8H
​FE2R8T6Y4U1I
​FF7MUY4ME6SC
​C1MR804KN6JP
N7QK5L3MRP9J
​J2QP8M1KVL6V
​E9QH6K4LNP7V
​S5PL7M2LRV8K
​Q8M4K7L2VR9J
​A6QK1L9MRP5V
​Z4QP8M6KNR2J
​P7QH5K3LVJ9P
​M2QP9L8KRV6K
​R5QK4M7LVP1R
​K9QP6K2MNL8V
​V3QJ1M9KRP7V

फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड कई बार काम नहीं करते हैं, क्योंकि कोड दूसरे रीजन के होते हैं या फिर कोड की समय सीमा समाप्त हो चुकी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरेना की ओर से रिलीज किए गए कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इनका टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड खुद-ब-खुद एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे करें Free Fire Max कोड रिडीम ?

यहां स्टेप बाय स्टेप फ्री फायर कोड को रिडीम करने का पूरा तरीका बताया गया है :

1. फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में फेसबुक या गूगल की आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज लेटेस्ट कोड दर्ज कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट करें।
5. इसके बाद आपका कोड रिडीम हो जाएगा।

नोट : रिडीम कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। टेक्लूसिव इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।

गेमिंग इवेंट

अगर गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड काम नहीं करते हैं, तो आप गेमिंग इवेंट में भाग लेकर भी अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, इमोट और बंडल जैसे शानदार आइटम अनलॉक कर सकते हैं। इनके लिए आपको इवेंट में स्पिन करना होगा, जिसके लिए डायमंड इस्तेमाल करने होंगे।