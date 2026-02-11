Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: गेमर्स के लिए आए लेटेस्ट कोड, बिना डायमंड के पाएं Bundle-Pet सहित बहुत कुछ

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 11, 2026, 08:47 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 11 February 2026: Garena ने भारत में फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए आज यानी 11 फरवरी के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन, इमोट, बंडल, आउटफिट, पेट, कैरेक्टर जैसे गेमिंग आइटम को कूल रिवॉर्ड्स के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।
आप Free Fire Max खेलते हैं और आज के गेमिंग कोड से रिवॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं, तो यहां लेटेस्ट रिडीम कोड बताए गए हैं। इसके साथ कोड रिडीम करने का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आइए जानते हैं…
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें सिर्फ एक ही बार रिडीम किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल से डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम मिलते हैं।
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
FM6N1B8V3C4X
B6QV3LMK1TP
FT4E9Y5U1I3O
D8MJ4Q6LVK2R
B3G7A22TWDR7X
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
FF6YH3BFD7VT
FL2K6J4H8G5F
FR2D7G5T1Y8H
FE2R8T6Y4U1I
FF7MUY4ME6SC
C1MR804KN6JP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
A6QK1L9MRP5V
Z4QP8M6KNR2J
P7QH5K3LVJ9P
M2QP9L8KRV6K
R5QK4M7LVP1R
K9QP6K2MNL8V
V3QJ1M9KRP7V
फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड कई बार काम नहीं करते हैं, क्योंकि कोड दूसरे रीजन के होते हैं या फिर कोड की समय सीमा समाप्त हो चुकी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरेना की ओर से रिलीज किए गए कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इनका टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड खुद-ब-खुद एक्सपायर हो जाते हैं।
यहां स्टेप बाय स्टेप फ्री फायर कोड को रिडीम करने का पूरा तरीका बताया गया है :
1. फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में फेसबुक या गूगल की आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज लेटेस्ट कोड दर्ज कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट करें।
5. इसके बाद आपका कोड रिडीम हो जाएगा।
नोट : रिडीम कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। टेक्लूसिव इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।
अगर गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड काम नहीं करते हैं, तो आप गेमिंग इवेंट में भाग लेकर भी अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, इमोट और बंडल जैसे शानदार आइटम अनलॉक कर सकते हैं। इनके लिए आपको इवेंट में स्पिन करना होगा, जिसके लिए डायमंड इस्तेमाल करने होंगे।
