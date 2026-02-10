Free Fire Max के टॉप-क्लास इवेंट, Evo Gun Skin और Outfits समेत बहुत कुछ मिल रहा फ्री

Free Fire Max की तरह उसमें मिलने वाली वेपन स्किन, ग्लू वॉल, पेट, कैरेक्टर, इमोट और बंडल जैसे आइटम भी बहुत पॉपुलर हैं। हर एक प्लेयर इन गेमिंग आइटम को अनलॉक करना चाहता है, लेकिन पेड होने के कारण खिलाड़ियों को कई बार सोचना पड़ता है। ऐसे ही प्लेयर्स के लिए गेम में इवेंट्स लाइव किए जाते हैं। इनसे इन-गेम आइटम पाने का मौका मिलता है। हम आपको इस गेमिंग गाइड में चुनिंदा गेमिंग इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप मुफ्त में आइटम प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन आइटम पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 10 February 2026: फ्री में करें Emote-Gloo Wall स्किन अनलॉक आज!

Free Fire Max Events

The Homered One

यह Free Fire Max का टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें टास्क परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं। ईनाम पर नजर डालें, तो इस गेमिंग इवेंट में 1000 गोल्ड और Divine Dog: Totality दिया जा रहा है। साथ ही, मुफ्त में Jujutsu Kaisen ग्लू वॉल स्किन भी मिल रही है। यह इवेंट आपके लिए 13 फरवरी 2026 तक लाइव रहेगा। और पढें: Free Fire Max में Ferocious Link Gloo Wall Skin पाने का मौका, आधे Diamonds खर्च करके बनेगा काम

Evo Vault

फ्री फायर मैक्स का इवो वॉल्ट प्रीमियम इवेंट है। इसमें Dreambreaker, Evil Howler और Green Draco गन स्किन प्रमुख रिवॉर्ड के तौर पर दी जा ही है। साथ ही, लक रॉयल, गोल्ड रॉयल और सुपर लैग पॉकेट जैसे आइटम को भी पाने का मौका मिल रहा है। यह इवेंट अगले 19 दिन तक लाइव है। इस बीच स्पिन करके प्राइज अनलॉक किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 7 February 2026: आज के कोड से Emote सहित बहुत कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम

Angelic Ring

Angelic Ring लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स को स्पिन करके क्लेम किया जा सकता है। इसमें Flurescent Angelic, Crystal Wings और Angelical Sprinter पेंट रिवॉर्ड्स के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा, Universal Ring Token को भी पाया जा सकता है।

Shadow of Scars

Shadow of Scars गेमर्स के लिए लाइव है। यह इवेंट अगले 56 दिन तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान स्पिन करके Shadow of Scar स्किन को अनलॉक किया जा सकता है, जिसका उपयोग SCAR गन के साथ किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इवेंट से RedFury, Serpent Kami और Rave Skater स्किन को भी पाया जा सकता है।