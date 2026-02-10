Free Fire Max Redeem Codes Today 10 February 2026: फ्री में करें Emote-Gloo Wall स्किन अनलॉक आज!

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 10, 2026, 08:55 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 10 February 2026: फ्री फायर मैक्स भारत के प्रसिद्ध मोबाइल गेम्स में से एक है, जिससे इस समय करोड़ों गेमर्स जुड़े हैं, जो रोजाना इसे घंटों खेलते हैं। इन खिलाड़ियों के लिए गेम में नई वेपन स्किन, इमोट, बंडल, पेट, कैरेक्टर, लूट क्रेट और आउटफिट जैसे आइटम जोड़े जाते हैं। इनसे गेम में अलग पहचान मिलती है। साथ ही, जीत हासिल करने में मदद मिलती है। हालांकि, इन गेमिंग आइटम को अनलॉक करने के लिए डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। और पढें: Free Fire Max में Ferocious Link Gloo Wall Skin पाने का मौका, आधे Diamonds खर्च करके बनेगा काम
Free Fire Max के रिडीम कोड एक ऐसा जरिया है, जिससे गेमिंग आइटम्स को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन्हें उपयोग करने से न तो डायमंड खर्च करने पड़ते हैं और न ही किसी तरह का टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। ये गेमिंग कोड पूरी तरह से फ्री होते हैं। इनसे डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम पाने का मौका मिलता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 February 2026: आज मुफ्त में पाएं एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड, तुरंत करें रिडीम
गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इन कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। आइए देखते हैं 10 फरवरी के कोड की लिस्ट, जिससे ग्लू वॉल स्किन और इमोट जैसे जबरदस्त आइटम अपने नाम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Legendary Rampage इवेंट हुआ Live, Mars Warclasher Bundle पाएं FREE
FFR4-G3HM-5YJN
6KWM-FJVM-QQYG
F7F9-A3B2-K6G8
BR43-FMAP-YEZZ
H8YC-4TN6-VKQ9
FK3J-9H5G-1F7D
FA3S-7D5F-1G9H
UPQ7-X5NM-J64V
FJI4-GFE4-5TG5
4ST1-ZTBZ-BRP9
FM6N-1B8V-3C4X
B6QV-3LMK-1TP
FT4E-9Y5U-1I3O
4N8M-2XL9-R1G3
FU1I-5O3P-7A9S
S9QK-2L6V-P3MR
FP9O-1I5U-3Y2T
B1RK-7C5Z-L8YT
FZ5X-1C7V-9B2N
FF6Y-H3BF-D7VT
FL2K-6J4H-8G5F
FR2D-7G5T-1Y8H
FE2R-8T6Y-4U1I
FF7M-UY4M-E6SC
N7QK-5L3M-RP9J
J2QP-8M1K-VL6V
E9QH-6K4L-NP7V
S5PL-7M2L-RV8K
Q8M4-K7L2-VR9J
A6QK-1L9M-RP5V
Z4QP-8M6K-NR2J
P7QH-5K3L-VJ9P
M2QP-9L8K-RV6K
R5QK-4M7L-VP1R
K9QP-6K2M-NL8V
V3QJ-1M9K-RP7V
D8MJ-4Q6L-VK2R
B3G7-A22T-WDR7X
FQ9W-2E1R-7T5Y
1. गेमिंग कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए सबसे पहले गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन करके आगे बढ़ें।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड एंटर करें।
4. फिर बॉक्स में आज का कोई भी कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
5. इसके बाद कोड सबमिट करिए।
6. इस तरह कोड रिडीम हो जाएगा।
फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करने पर कई बार Error आता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं या फिर कोड की समय सीमा समाप्त हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरेना हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इन कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
