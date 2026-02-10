comscore
Free Fire Max में मिल रही Prism Guard और Angel Wings स्किन आज, क्लेम करने का बढ़िया मौका

Free Fire Max Wall Royale शानदार इवेंट है। इसमें Prism Guard और Angel Wings जैसी शानदार स्किन मिल रही हैं, जिन्हें स्पिन करके क्लेम किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 10, 2026, 10:14 AM (IST)

Free Fire Max में इस समय कई शानदार इवेंट लाइव हैं। इनमें से एक Wall Royale है, जिसे ग्लू वॉल स्किन लवर्स के लिए लाया गया है। इस लेटेस्ट इवेंट में प्रीमियम ग्लू वॉल स्किन रिवॉर्ड के तौर पर दी जा रही हैं। इनका उपयोग ग्लू वॉल को आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ इवेंट में वेपन लूट क्रेट, आउटफिट और सुपर लैग पॉकेट जैसे आइटम पाने का चांस भी मिल रहा है। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 10 February 2026: फ्री में करें Emote-Gloo Wall स्किन अनलॉक आज!

Free Fire Max Wall Royale

गरेना फ्री फायर मैक्स का वॉल रॉयल एक लक रॉयल इवेंट है। इसमें स्पिन करके Prism Guard और Angel Wings जैसी ग्लू वॉल स्किन ग्रैंड प्राइज के तौर पर पाई जा सकती हैं। साथ में स्टीरियो डैशर और शार्क अटैक वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम को क्लेम किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में Ferocious Link Gloo Wall Skin पाने का मौका, आधे Diamonds खर्च करके बनेगा काम

news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 February 2026: आज मुफ्त में पाएं एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड, तुरंत करें रिडीम

Grand Prize

Prism Guard
Angel Wings
Frozen Platinum
Dragon Seal

Other Prize

The Survivor (Male) Top
Stereo Dasher (Top)
Jeans (Red)
Inner Whisper Weapon Loot Crate
Beast Of Legend Weapon Loot Crate
Digital Invansion Weapon Loot Crate
Shark Attack Weapon Loot Crate
Tactical Market
Team Booster
Enhance Hammer
Super Leg Pocket

कितने डायमंड में होगा स्पिन ?

लक रॉयल इवेंट में डायमंड इस्तेमाल करके स्पिन किया जा सकता है। इसमें 1 बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड इस्तेमाल करने होंगे। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए 40 डायमंड का उपयोग करना होगा।

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

गेम गरेना गरेना के अनुसार, यह गेमिंग इवेंट अगले 9 दिन तक गेमर्स के लिए लाइव रहेगा। इस बीच गेमर्स स्पिन करके जबदस्त रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं।

FAQs

1. Free Fire Max को गेमर्स के लिए कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. गरेना ने फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया था।

2. गेम में गेमिंग इवेंट क्यों लाइव किए जाते हैं ?
Ans. गरेना का मानना है कि फ्री फायर मैक्स इवेंट से गेमर्स को प्रीमियम आइटम पाने का पूरा मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।