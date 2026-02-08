Written By Manisha

Free Fire Max में Legendary Rampage इवेंट लाइव है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स Mars Warclasher Bundle को फ्री पा सकते हैं। इसके अलावा, इस इवेंट में उन्हें Privileges के तहत 1 रिवॉर्ड में 4 बोनस रिवॉर्ड्स फ्री प्राप्त होंगे, जिसमें Emote Leak, Look Changer, Arrival Animation व Circle of Heat आदि शामिल है। अगर आप एक इवेंट में हिस्सा लेकर काफी सारे रिवॉर्ड्स फ्री पाना चाहते हैं, तो यह इवेंट आपके लिए परफेक्ट है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 8 February 2026: Diamonds, Emote और Bundle पाएं फ्री, आ गए रिडीम कोड्स

Free Fire Max में आए दिनों नए-नए इवेंट्स लाइव होते रहते हैं। इस लिस्ट में अब Legendary Rampage इवेंट का नाम शामिल हो गया है, जो कि फ्री फायर मैक्स गेम में लाइव हो चुका है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को खूब सारे एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है, जिसमें Mars Warclasher Bundle व Privileges आदि शामिल है। यह गेम का लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स के लिए अपना लक अजमाना होता है। लक अजमाने के लिए आपको गेम में इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करके स्पिन करना होता है। हर स्पिन पर आपको एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। और पढें: Free Fire Max में Prism Wings और Angelic Sky आउटफिट मिल रही फ्री, ऐसे करें Unlock

Spin की कीमत

1. Legendary Rampage इवेंट में 1 स्पिन की कीमत 40 डायमंड्स है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 7 February 2026: आज के कोड से Emote सहित बहुत कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम

2. वहीं, 5 स्पिन की कीमत 200 डायमंड्स है, लेकिन उसे आप 180 डायमंड्स में ही पा सकेंगे।

रिवॉर्ड्स

1. Mars Warclasher Bundle

2. Yellow Rampage

3. Spin Shard

4. FFCS Weapon Loot Crate

5. Halloween Weapon Loot Crate

6. MP40 Golden Cracker Weapon Loot Crate

7. FAMAS Metallic Weapon Loot Crate

8. Engineer Weapon Loot Crate

9. Demolitionist Weapon Loot Crate

10. Loose Cannon Weapon Loot Crate

11. Vandal Revolt Weapon Loot Crate

12. Super Leg Pockets

13. Enhance Hammer

14. Tactical Market

15. Team Booster

Rampage 4 bonuses all a once

1. Emote Lead

2. Look Changer

3. Arrival Animation

4. Circle of heat

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. इसमें आपको टॉप पर ही Free Fire Max के इस इवेंट का बैनर दिखेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

3. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।