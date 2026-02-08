Published By: Manisha | Published: Feb 08, 2026, 08:30 AM (IST)
Free Fire MAX Redeem Codes February 8 2026: फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स को जिस चीज का इंताजर था, आखिरकार वो आ गए हैं। इस गेम में आज 8 फरवरी रविवार के दिन के रिडीम कोड्स रिलीज हो गए हैं। ये कोड्स इन प्लेयर्स के लिए काफी स्पेशल साबित होते हैं, जो बिना पैसे खर्च ज्यादा से ज्यादा इन-गेम आइटम्स पाना चाहते हैं। ऐसे ही यूजर्स के लिए बने हैं रिडीम कोड्स। इन कोड्स को रिडीम करके प्लेयर्स को विभिन्न तरह के इन-गेम आइटम्स जैसे वेपन्स, कैरेक्टर स्किन, बंडल, इमोट, ग्लू वॉल स्किन, पेट्स आदि फ्री मिलते हैं। रिडीम कोड्स के अलावा, इन आइटम्स को पाने के लिए आपको गेम की करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि असली पैसों से ही एक्टिवेट किए जाते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 7 February 2026: आज के कोड से Emote सहित बहुत कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम
Free Fire MAX रिडीम कोड्स को रिडीम करने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये सभी कोड्स लिमिटेड टाइम के लिए ही लाइव होते हैं। इसके अलावा, इन पर पहले आओ-पहले पाओ वाला नियम लागू होता है। फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए आपको सबसे पहले इन कोड्स को रिडीम करना चाहिए। इसके अलावा, भारतीय प्लेयर्स सिर्फ इंडियन सर्वर पर जारी कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं, जिसमें नंबर व अल्फाबेट्स शामिल किए गए हैं। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 February 2026: मुफ्त में पाएं डायमंड्स, स्किन्स और एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स
FFM1-VSWC-PXN9 और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: गेमर्स के लिए खुशखबरी, जारी हुए नए कोड, फ्री में पाएं Emote-Gold
QK82-S2LX-5Q27
P3LX-6V9T-M2QH
FFWC-TKX2-P5NQ
TX4S-C2VU-NPKF
RHTG-9VOL-TDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
A6QK1L9MRP5V
Z4QP8M6KNR2J
P7QH5K3LVJ9P
M2QP9L8KRV6K
R5QK4M7LVP1R
K9QP6K2MNL8V
V3QJ1M9KRP7V
FZ5X1C7V9B2N6M3Q
1. Free Fire Max कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल Redemption वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि https://reward.ff.garena.com/en है।
2. यहां आपको अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन करना होगा।
3. लॉग-इन करते ही आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी और रिडीम बॉक्स दिखेगा।
4. यहां आपको कोड्स को कॉपी करके पेस्ट करना होगा और कंफर्म करके सबमिट कर दें।
5. इस तरह आप सभी कोड्स को रिडीम करके फ्री रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information