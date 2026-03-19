Free Fire Max में प्लेयर्स को Color Vibe Gloo Wall skin पाने का मौका मिल रहा है। यह एक शानदार लुक वाली ग्लू वॉल स्किन है, जो कि प्लेयर्स को एक अलग ही कलरफुल वाइव देती है। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में दुश्मन को मारने व दुश्मन से बचने के लिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं। ग्लू वॉल स्किन उन्हीं आइटम्स में से एक है। ग्लू वॉल स्किन आपके और आपके दुश्मन के बीच एक दीवार बना देती है, जो कि आपको दुश्मन के वार से बचाती है। इसके अलावा, चोट लगने की स्थिति में भी आप इस वॉल की आड़ में आराम करने का समय ले सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में एक साथ ढेरों गोल्ड मिल रहे बिल्कुल फ्री, पाने के लिए करें छोटा-सा काम

Free Fire Max में आप अपनी ग्लू वॉल स्किन को नया लुक देना चाहते हैं, तो आप Color Vibe Gloo Wall skin आपके काम आने वाली है। खास बात यह है कि इस स्किन को आप गेम से आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस वॉल की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप 199 डायमंड्स में पा सकते हैं। सिर्फ ग्लू वॉल स्किन ही नहीं बल्कि आप कई सारे आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। इसके पीछे की वजह डेली स्पेशल का 50 प्रतिशत ऑफ है। गेम में डेली स्पेशल एक खास स्टोर सेक्शन है, जहां सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत ऑफ मिलता है। इस ऑफ के बाद आप उन आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज इस सेक्शन से आप क्या कुछ हाफ रेट में खरीद सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 19 March 2026: फ्री मिल रहे Characters सहित धाकड़ आइटम, क्लेम करने के लिए रिडीम करें गेमिंग कोड

Daily Special

1. Rosette Desire और पढें: Free Fire Max में आज पाएं Jailbird Bundle, आपके कैरेक्टर को मिलेगा यूनिक लुक

Rosette Desire की कीमत 399 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल से 199 डायमंड्स में खरीद सकते

2. Galaxy Tailor Token Crate

Galaxy Tailor Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।

3. Rosy Smile Bundle

Rosy Smile Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल से 599 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

4. Haven Warrior Loot Crate

Haven Warrior Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।

5. Color Vibe Gloo Wall skin

Color Vibe Gloo Wall skin की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आपको 199 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Jeans (Blue)

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Jeans (Blue) की कीमत 249 डायमंड्स है, जिसे आप 124 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।