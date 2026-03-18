Free Fire Max में Jailbird Bundle पाने का मौका मिल रहा है। यह बंडल आपके कैरेक्टर के लुक को एकदम बदल देता है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि इस बंडल में आपको अपने कैरेक्टर के लिए जेल के कैदी वाले कपड़े मिलते हैं। यह फ्री फायर मैक्स का एक पॉपुलर बंडल है, जो कि प्लेयर्स द्वारा काफी पंसद किया जाता है। हालांकि, ज्यादा कीमत होने की वजह से यूजर्स इस बंडल को खरीद नहीं पाते। हालांकि, अब आपको जानकर खुशी होगी कि इस बंडल को आज आप डेली स्पेशल से सस्ते में खरीद सकते हैं। जी हां, डेली स्पेशल ने इस बंडल की कीमत आधी कर दी है। आइए जानते हैं कैसे। और पढें: Free Fire Max में Tragon-Ruby Shot और Serrated Rose वेपन स्किन को पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max में इन-गेम आइटम्स को खरीदने के लिए कई तरह के स्टोर सेक्शन मौजूद है। इन सेक्शन से आप डायमंड्स देकर इन-गेम आइटम्स की खरीदारी करते हैं। डायमंड्स गेम में असली पैसों से खरीदा जाता है। ऐसे में एक आइटम की खरीदारी करना आपके पैसे खर्च कर जैसा ही होता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: फ्री में मिलेंगे इन-गेम आइटम आज, क्लेम करने के लिए रिडीम करें नए कोड

अगर आप गेम में बचत के साथ खरीदारी करना चाहते हैं, तो इसमें आपको डिस्काउंट सेल वाला सेक्शन भी मिलेगा, जिसका नाम डेली स्पेशल है। जी हां, गेम में Daily Special सेक्शन मौजूद है। इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर गेम डेवलपर कंपनी 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर देती है, जिसके बाद आप उन आइटम्स को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। आज इस सेक्शन से आप Jailbird Bundle को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज डेली स्पेशल सेक्शन में क्या कुछ मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में Shinjuku Influencer Bundle पाएं आज, दोबारा नहीं मिलेगा मौका

Daily Special

1. Power Of Money Emote

Power Of Money Emote की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि आपको 299 डायमंड्स में मिल रहा है।

2. Stereo Noisemaker (Mask)

Stereo Noisemaker (Mask) की कीमत 499 डायमंड्स है, जिसे आप 249 डायमंड्स में पा सकते हैं।

3. BP S6 Token

BP S6 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जो कि 5 डायमंड्स में मिलेगा।

4. Jailbird Bundle

Jailbird Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जिसे आप 449 डायमंड्स में पा सकते हैं।

5. Pet Skin Laser Eyes

Pet Skin Laser Eyes की कीमत 199 डायमंड्स है, जो कि 99 डायमंड्स में खरीदा जा सकता है।

6. Wasteland Weapon Loot Crate

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Wasteland Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में पा सकते हैं।