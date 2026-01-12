Free Fire Max Diamond: फ्री फायर मैक्स में किसी भी तरह के इन-गेम आइटम्स को खरीदने और किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए इन-गेम करेंसी यानी डायमंड्स की जरूरत पड़ती है। डायमंड्स के जरिए ही आप गेम में नए इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा, किसी इवेंट में फ्री मिल रहे रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए भी आपको डायमंड्स खर्च करके स्पिन करना होता है। अगर आप जल्द ही गेम में इन-गेम करेंसी Diamonds की खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गेम में खास टॉप-अप इवेंट शुरू हो चुका है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर आपको डायमंड्स खरीदने के साथ बोनस रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। यहां जानें इस टॉप-अप इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 12 January 2026: आज मुफ्त मिलेंगे डायमंड गन्स और स्किन, तुरंत करें रिडीम

Free Fire Max Line Art Top-Up

Free Fire Max में नया Line Art Top-Up इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में आपको डायमंड्स की खरीद पर बोनस रिवॉर्ड्स फ्री मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया इस टॉप-अप इवेंट में आपको Charge Buster आइटम्स के साथ Line Art Bundle जैसे रिवॉर्ड्स फ्री रहे हैं। और पढें: Free Fire Max में XM8 X MAC10 इवेंट की एंट्री, XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin पाएं FREE

रिवॉर्ड्स

1. 100 डायमंड्स खरीदने पर आपको Charge Buster Line Art Pro फ्री मिलेगा। और पढें: Free Fire Max Diamond redeem codes Today 11 January: डायमंड पाएं फ्री, आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स

2. 300 डायमंड्स खरीदने पर आपको Line Art Pro (Shoes) फ्री मिलेगा।

3. 500 डायमंड्स खरीदने पर आपको Line Art Pro (Mask) फ्री मिलेगा।

4. 700 डायमंड्स खरीदने पर आपको Line Art Pro (Head) फ्री मिलेगा।

5. 1000 डायमंड्स खरीदने पर आपको Line Art Pro (Bottom) फ्री मिलेगा।

6. 1500 डायमंड्स खरीदने पर आपको Line Art Pro (Top) फ्री मिलेगा।

7. 2000 डायमंड्स खरीदने पर आपको Wings of Victory व Silver Wing फ्री मिलेगा।

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद आपको टॉप पर Charge Buster आइकन दिखेगा।

3. Charge Buster आइकन पर क्लिक करें।

4. यहां आपको Top Event सेक्शन में इस इवेंट से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। जहां आप डायमंड्स खरीदर फ्री रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, वो भी बिना डायमंड्स खर्च करके पाया जा सकता है।