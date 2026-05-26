Published By: Manisha | Published: May 26, 2026, 01:49 PM (IST)
Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में प्लेयर्स को Gloo Wall Skin फ्री पाने का मौका मिल रहा है। ग्लू वॉल स्किन इस गेम का एक अहम इन-गेम आइटम है, जिसके जरिए यूजर्स को खेल के मैदान में खुद का बचाव करने का मौका मिलता है। यह ग्लू वॉल अपने नाम की तरह आपके और आपके दुश्मन के बीच एक दीवार बना देती है, जिसके बाद आप दुश्मन के वार से खुद का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा, मुश्किल घड़ी में भी यह ग्लू वॉल आपके काफी काम आती है। आमतौर पर इस ग्लू वॉल को पाने के लिए कई डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, वॉल रॉयल इवेंट के जरिए आप ऐसी एक्सक्लूसिव ग्लू वॉल को बिल्कुल फ्री पा सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे।
गेम में Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू हो गया है, जो कि गेम में लंबे समय तक लाइव रहेगा। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। सिर्फ ग्लू वॉल ही नहीं बल्कि इस इवेंट में अन्य रिवॉर्ड्स भी फ्री पाने के लिए उपलब्ध हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए आपको अपना लक अजमाना पड़ता है। लक अजमाने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते है, जो कि असली पैसों से आते हैं। आपको बता दें, इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन के रूप में Eclipse Override Gloo Wall Skin व Sweet Defense Gloo Wall Skin फ्री मिल रही है। यहां देखें पूरी लिस्ट।
1. Eclipse Override Gloo Wall Skin
2. Sweet Defense Gloo Wall Skin
3. Blizzard Brawl Gloo Wall Skin
4. Floral Flair Gloo Wall Skin
1. Wasteland and Wanderer (Top)
2. Coral Trouble (Top)
3. Aurora Oni (Bottom)
4. Candy Bounty (Bottom)
5. Phoenix Knight (Shoes)
6. Katchup Gal (Shoes)
7. Coastal Guardian (Head)
8. Seaside Protector (Head)
9. Ruby Bride and Scarlet Groom Weapon Loot Crate
10. Dragon Mob Weapon Loot Crate
11. Lava Lustre (Charge Buster+G18 ) Weapon Loot Crate
12. Golden Roar (Groza + AC80) Weapon Loot Crate
13. Vandal Revolt Weapon Loot Crate
14. Loose Cannon Weapon Loot Crate
15. Demolitionsit Weapon Loot Crate
16. Engineer Weapon Loot Crate
17. Tactical Market
18. Team Booster
19. Enhance Hammer
20. Super Leg Pocket
1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।
2. इस इवेंट में आपको स्टोर सेक्शन पर जाना है।
3. यहां हाइलाइट्स में आपको Wall Royale इवेंट का बैनर दिखेगा।
4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।
