  Free Fire Max Wall Royale Event Get Eclipse Override Gloo Wall Skin Reward List

Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू, ऐसे फ्री पाएं Eclipse Override Gloo Wall Skin

Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इसमें Eclipse Override Gloo Wall Skin व Sweet Defense Gloo Wall Skin आदि शामिल है।

Published By: Manisha | Published: May 26, 2026, 01:49 PM (IST)

Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में प्लेयर्स को Gloo Wall Skin फ्री पाने का मौका मिल रहा है। ग्लू वॉल स्किन इस गेम का एक अहम इन-गेम आइटम है, जिसके जरिए यूजर्स को खेल के मैदान में खुद का बचाव करने का मौका मिलता है। यह ग्लू वॉल अपने नाम की तरह आपके और आपके दुश्मन के बीच एक दीवार बना देती है, जिसके बाद आप दुश्मन के वार से खुद का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा, मुश्किल घड़ी में भी यह ग्लू वॉल आपके काफी काम आती है। आमतौर पर इस ग्लू वॉल को पाने के लिए कई डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, वॉल रॉयल इवेंट के जरिए आप ऐसी एक्सक्लूसिव ग्लू वॉल को बिल्कुल फ्री पा सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे।

Free Fire Max Wall Royale Event

गेम में Free Fire Max में Wall Royale इवेंट शुरू हो गया है, जो कि गेम में लंबे समय तक लाइव रहेगा। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन फ्री पाने का मौका मिल रहा है। सिर्फ ग्लू वॉल ही नहीं बल्कि इस इवेंट में अन्य रिवॉर्ड्स भी फ्री पाने के लिए उपलब्ध हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें फ्री मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए आपको अपना लक अजमाना पड़ता है। लक अजमाने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds खर्च करने होते है, जो कि असली पैसों से आते हैं। आपको बता दें, इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन के रूप में Eclipse Override Gloo Wall Skin व Sweet Defense Gloo Wall Skin फ्री मिल रही है। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Rewards

1. Eclipse Override Gloo Wall Skin

2. Sweet Defense Gloo Wall Skin

3. Blizzard Brawl Gloo Wall Skin

4. Floral Flair Gloo Wall Skin

Other Prize

1. Wasteland and Wanderer (Top)

2. Coral Trouble (Top)

3. Aurora Oni (Bottom)

4. Candy Bounty (Bottom)

5. Phoenix Knight (Shoes)

6. Katchup Gal (Shoes)

7. Coastal Guardian (Head)

8. Seaside Protector (Head)

9. Ruby Bride and Scarlet Groom Weapon Loot Crate

10. Dragon Mob Weapon Loot Crate

11. Lava Lustre (Charge Buster+G18 ) Weapon Loot Crate

12. Golden Roar (Groza + AC80) Weapon Loot Crate

13. Vandal Revolt Weapon Loot Crate

14. Loose Cannon Weapon Loot Crate

15. Demolitionsit Weapon Loot Crate

16. Engineer Weapon Loot Crate

17. Tactical Market

18. Team Booster

19. Enhance Hammer

20. Super Leg Pocket

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. इस इवेंट में आपको स्टोर सेक्शन पर जाना है।

3. यहां हाइलाइट्स में आपको Wall Royale इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।