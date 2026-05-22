Free Fire Max Diamonds: फ्री फायर मैक्स में नया Top-Up इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में बोनस टॉप-अप पाने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गेम में 100 डायमंड्स का टॉप-अप कराते हैं, तो आपको इसका डबल मिलेगा। 100 डायमंड्स के साथ आपको 200 डायमंड्स मिलेंगे। इस इवेंट में आपको मैक्स 1000 डायमंड्स खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसके साथ आप अपने डायमंड्स की संख्या डबल कर सकते हैं। आपको बता दें, डायमंड्स फ्री फायर मैक्स गेम की इन-गेम करेंसी है। इस करेंसी को आप अपने असली पैसों से खरीदते हैं। हालांकि, यह इवेंट आपको 1 डायमंड्स खरीदने पर दूसरा फ्री दे रहा है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes today 19 April: फ्री पाएं Diamonds-Pets, आज Jackpot लगेगा हाथ! कोड्स जल्दी करें रिडीम

Free Fire Max में 100 percent Bonus Top up इवेंट आज 22 मई 2026 को शुरू हो गया है, जो कि 28 मई तक ही जारी रहने वाला है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को 100 प्रतिशत बोनस फ्री मिलेगा। यह इस गेम का खास टॉप-अप इवेंट है, जिसके जरिए डायमंड्स को खरीदने के साथ-साथ फ्री पाया जा सकता है। मैक्स डायमंड्स की बात करें, तो इस टॉप-अप में 1000 डायमंड्स मौजूद है, जिसे टॉप-अप कराने के बाद 2000 डायमंड्स आपकी झोली में आ जाएंगे। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes today 12 April: नए रिडीम कोड्स में फ्री पाएं डायमंड्स और गोल्ड, जानें कैसे

Top Up

1. इस इवेंट में 100 डायमंड्स का टॉप-अप कराने के बाद आपको 100 डायमंड्स फ्री मिलेंगे, जिसकी कीमत गेम में अभी 80 रुपये है। और पढें: Garena Free Fire MAX Redeem Codes 5 April 2026: फ्री मिल रहे Diamonds-Emote-Gun Skin, तुरंत कोड्स करें रिडीम

2. इस इवेंट में 300 डायमंड्स का टॉप-अप कराने के बाद आपको 300 डायमंड्स फ्री मिलेंगे, जिसकी कीमत गेम में अभी 240 रुपये है।

3. इस इवेंट में 500 डायमंड्स का टॉप-अप कराने के बाद आपको 500 डायमंड्स फ्री मिलेंगे, जिसकी कीमत गेम में अभी 400 रुपये है।

4. इस इवेंट में 1000 डायमंड्स का टॉप-अप कराने के बाद आपको 1000 डायमंड्स फ्री मिलेंगे, जिसकी कीमत गेम में अभी 800 रुपये है।

Free Fire Max Bonus Top Up कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. यहां आपको टॉप पर डायमंड्स का आइकन दिखेगा।

3. इस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको 100 प्रतिशत बोनस टॉप-अप इवेंट का बैनर दिखेगा।

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4. यहां आप इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स को एक्सेस कर सकेंगे।