Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा MC Funk बंडल, Daily Special दे रहा मौका

Free Fire Max शानदार बैटल रॉयल गेम है। इसके ग्राफिक्स और गेमप्ले बहुत शानदार है। इसके मैच के बीच होने वाला एक्शन भी जबरदस्त है। इसमें वेपन स्किन, इमोट, बंडल, लूट क्रेट, पेट और कैरेक्टर जैसे गेमिंग आइटम भी मिलते हैं। इनके इस्तेमाल आपके कैरेक्टर को यूनीक लुक ही नहीं मिलता बल्कि जीतना भी आसान हो जाता है। इन सभी को अनलॉक करने के लिए असली पैसों से आने वाली गेमिंग करेंसी Diamond को खर्च करना पड़ता है। इस वजह से अधिकतर प्लेयर्स गेमिंग आइटम खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। और पढें: Free Fire Max Diamonds: नया Top-up इवेंट शुरू, 1000 डायमंड्स खरीदने पर मिलेंगे 2000 डायमंड्स, जानें कैसे

ऐसे ही गेमर्स के लिए गेम में रोजाना डेली स्पेशल लाइव किया जाता है। यह आम स्टोर से बहुत अलग है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम को बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। चलिए जानते हैं डेली स्पेशल और आज उसमें मिलने वाले आइटम के बारे में… और पढें: Free Fire Max में Brisk Gallop Animation पाने का मौका, गेम में MOCO Store हुआ LIVE

Daily Special

Free Fire Max के डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इस खास स्टोर में मिलने वाले आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती है। इससे गेमिंग आइटम को आधी कीमत में अनलॉक किया जा सकता है। आज इस स्टोर में MC Funk बंडल, Classic Jazz Glasses और Mystic Seeker वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम मिल रहे हैं। और पढें: Free Fire Max में Street Savvy Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन से हाफ रेट में करें Claim

1. BP S3 Token Crate की ओरिजनल कीमत 40 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में केवल 20 डायमंड में मिल रही है।

2. Happy Dancing इमोट को 199 डायमंड की जगह 99 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. MC Funk बंडल को 899 डायमंड की बजाय 449 डायमंड में अनलॉक करने का अवसर मिल रहा है।

4. Show Off पेट एनिमेशन 49 डायमंड में अवेलेबल है। इसका ओरिजन प्राइस 99 डायमंड है।

5. Classic Jazz Glasses को डेली स्पेशल से 399 डायमंड नहीं बल्कि 199 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

6. Mystic Sneeker Weapon Loot Crate डेली स्पेशल में 20 डायमंड में उपलब्ध है। इसकी असली कीमत 40 डायमंड है।

कहां अवेलेबल है डेली स्पेशल स्टोर ?

फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल स्टोर को एक्सेस करने के लिए अपने फोन में गेम ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं। यहां आपको डेली स्पेशल सेक्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करिए। अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल स्टोर ओपन हो जाएगा। यहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को लाइव किया जाता है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाइव किया जाता है।

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2. डेली स्पेशल में कितना डिस्काउंट मिलता है ?

Ans. डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है।