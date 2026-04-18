Free Fire Max में बिना डायमंड के मिल रही Dive! Dive! Dive! Voiceline, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max गेमर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और फ्री आइटम रिवॉर्ड्स के तौर पर देने के लिए कई गेमिंग इवेंट लाइव किए गए हैं। इनमें से एक Dive Time है। इसमें एक्सक्लूसिव वॉइस लाइन (Voicelines) मुफ्त में दी जा रही हैं। इनके साथ रेयर Sea Turtle भी मिल रहा है। Garena का मानना है कि गेमिंग इवेंट्स से प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव आइटम पाने का अवसर मिलता है। साथ ही, डायमंड भी सेव होते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 18 April 2026: जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में पाएं स्किन-बंडल समेत काफी कुछ आज

Dive Time

फ्री फायर मैक्स का डाइव टाइम इवेंट गेम में लाइव है। यह एक टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें टास्क परफॉर्म करके Sea Turtle, Move Like Current, Hit Like Storm जैसे आकर्षक आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एक भी डायमंड खर्च नहीं करना पड़ेगा। और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Show Off पेट और Violet Parkour बंडल, आधी कीमत में खरीदने का मौका

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इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स

Sea Turtle

Move Like Current, Hit Like Storm

Dive! Dive! Dive!

कैसे पाएं इनाम ?

खबर में बताए गए रिवॉर्ड्स को पाना बहुत आसान है। नीचे कुछ टास्क बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप रिवॉर्ड्स क्लेम कर कर सकते हैं। आइए जानते हैं…

1. 40 मिनट BR/CS/LW मैच खेलने पर Sea Turtle कार्ड दिया जा रहा है।

2. 90 मिनट BR/CS/LW मैच खेलने पर Move Like Current, Hit Like Storm वॉइसलाइन मिल रही है।

3. 150 मिनट BR/CS/LW मैच खेलने पर Dive! Dive! Dive! वॉइस लाइन दी जा रही है।

नोट : गेमिंग इवेंट में मिलने वाली वॉइसलाइन का इस्तेमाल 30 दिन तक किया जा सकता है। इसके बाद ये वॉइसलाइन एक्सपायर हो जाएंगी। यानी कि आप इन आइटम का उपयोग गेम में नहीं कर पाएंगे।

कैसे एक्सेस करें इवेंट ?

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

2. होम स्क्रीन पर बने इवेंट टैब को दबाएं।

3. आपकी स्क्रीन पर इवेंट विंडो ओपन होगी।

4. Undersea Mystery टैब पर क्लिक करें।

5. यहां आपको गेमिंग इवेंट दिखाई देगा।

6. उसमें जाकर टास्क पढ़ें और गेम में परफॉर्म करें।

7. फिर दोबारा इस सेक्शन में आएं।

8. क्लेम बटन पर टैप करें।

9. इसके बाद वो आइटम आपके गेम में जुड़ जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

कब तक लाइव रहेगा इवेंट ?

फ्री फायर मैक्स का यह इवेंट 16 अप्रैल को लाइव हुआ था। यह गेमर्स के लिए 22 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस दौरान टास्क परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं।