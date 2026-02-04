Free Fire Max में लाइव हुआ नया Ring इवेंट, फ्री में मिल रही Fluorescent और Luminescent Angelic पेंट

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 04, 2026, 09:21 AM (IST)
Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गेम में नया ANGELIC RING इवेंट लाइव हो गया है। इसमें एक्सक्लूसिव आउटफिट्स मिल रही हैं, जिन्हें रिवॉर्ड के तौर पर मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इनसे आपके कैरेक्टर को यूनीक लुक मिलेगा। इससे अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इवेंट से Universal Ring Token भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: नए गेमिंग कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं प्रीमियम आइटम
फ्री फायर मैक्स में आज ANGELIC RING इवेंट लाइव किया गया है। यह गेमर्स के लिए अगले 15 दिन तक जारी रहेगा। इस बीच प्लेयर्स स्पिन करके Fluorescent Angelic, Lumiesent Angelic और Angelical Jogger जैसी पेंट्स पा सकते हैं। साथ ही में रिंग टोकन पाने का भी अवसर मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में बहुत सस्ता मिल रहा Booyah Pass Premium Plus आज, ऐसे पाएं
और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री Diamonds पाने का मौका, आ गए नए रिडीम कोड्स
ANGELIC RING एक लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स गेमर की किस्मत पर निर्भर करते हैं। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, 5 बार स्पिन करने के लिए 90 डायमंड का उपयोग करना पड़ता है।
फ्री फायर मैक्स के इस इवेंट में रिंग टोकन एक्सचेंज करके भी ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। इसके लिए गेमर्स को एक्सचेंज सेंटर में जाना होगा, जहां 250 टोकन के बदलने पर Prism और Crystal Wings पेंट मिल रही है। 200 टोकन एक्सचेंज करने पर Angelical Sprinter, Lumiesent Angelic पेंट और Jogger दिया जा रहा है।
पेंट के अलावा 4 टोकन एक्सचेंज करने पर Crowned Conqueror से लेकर The Executioner वेपन लूट क्रेट तक मिल रही है। इसके अलावा, 1 टोकन के बदले टीम बूस्टर और Enhance Hammer जैसे आइटम मिल रहे हैं।
गरेना का मानना है कि गेमिंग इवेंट को स्पेशली फ्री फायर मैक्स गेमर्स के लिए लाइव किया जाता है। इन इवेंट से प्लेयर्स को बहुत कम डायमंड में प्रीमियम आइटम पाने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है।
