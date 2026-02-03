comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Vivo X200t First Sale In India Start From Today At 12 Pm On Flipkart Price In India Specs

Vivo X200T फोन की सेल भारत में शुरू, पहली खरीद पर सीधे 8,240 रुपये बचाएं, जानें कीमत और फीचर्स

Vivo X200T फोन की सेल भारत में शुरू हो गई है। कंपनी ने इस फोन को पिछले हफ्ते 6200mAh बैटरी व 50MP कैमरे जैसे फीचर्स के साथ पेश किया था। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 03, 2026, 12:22 PM (IST)

Vivo X200T (1)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Vivo X200T स्मार्टफोन की सेल भारत में फाइनली आज 3 फरवरी से शुरू हो गई है। इस फोन को कंपनी ने पिछले हफ्ते मार्केट में पेश किया था। फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 5000 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह फोन 3nm MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50Mp का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6200mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 6200mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ Vivo X200T भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी फीचर्स

Vivo X200T Price in India, Availability

कंपनी ने Vivo X200T फोन को 59,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 69,999 रुपये है। इस फोन की सेल भारत में आज 3 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है। Flipkart Axis बैंक कार्ड के जरिए फोन खरीदने पर आपको 8240 रुपये का सीधे ऑफ मिलता है, जिसके बाद आप इसे 51,759 रुपये में खरीद सकेंगे। news और पढें: Vivo X200T फोन 6200mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Vivo X200T Features, Specifications

फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,260 x 2,800 पिक्सल है। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इस फोन में 5000 Nits तक की ब्राइटनेस दी है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है।

कंपनी फोन के साथ 5 साल तक का OS अपडेट व 7 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा, फोन 3nm MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 12GB RAM व 512GB तक की स्टोरेज दी है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

फोटोग्राफी के लिए फोन में Zeiss वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 6200mAh की है। इसके साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 160 x 74.2 x 7.9mm और भार 203 ग्राम है।