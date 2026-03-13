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Vivo X200T पर 3500 रुपये का बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीदने के लिए हाथ से न जाने दें गजब Deal

Vivo X200T gets 3500 huge discount vijay sales offer price specs and offer: वीवो एक्स 200टी अभी खरीदने का सही टाइम है। इस पर तगड़ी छूट मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 13, 2026, 01:49 PM (IST)

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Vivo X200T Camera

Vivo X200T फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50एमपी के तीन कैमरा लेंस मौजूद हैं। इससे एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Vivo X200T Screen

वीवो का यह स्मार्टफोन 6.67 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2800x1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी स्क्रीन की लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है।

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Vivo X200T Battery

कंपनी ने Vivo X200T में 6200mAh की बैटरी दी है। इसको 90W फ्लैश चार्ज और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी गई है। इसमें 3डी अल्ट्रा-सॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

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Vivo X200T Platform

Vivo X200T स्मार्टफोन में Media Tek Dimensity 9400+ प्रोसेसर है, जिसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 3.73GHz*1 + 3.3GHz*3 + 2.4GHz*4 है। इसके अलावा, फोन में 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज मिलती है।

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Vivo X200T Front Camera

वीवो का यह स्मार्टफोन 32MP कैमरा से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें पोट्रेट, फोटो, वीडियो, स्नैपशॉट, अल्ट्रा एचडी, नाइट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, प्रो और फूड जैसे कैमरा मोड दिए गए हैं।

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Vivo X200T Other Details

Vivo X200T स्मार्टफोन में फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। इस डिवाइस में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

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Vivo X200T Price

वीवो एक्स 200टी फोन विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। इसे Stellar Black कलर में खरीदा जा सकता है।

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Vivo X200T Offers

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर 2,791 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।