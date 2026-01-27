comscore
6200mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ Vivo X200T भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी फीचर्स

6200mAh battery 90W Fast charging 50MP camera featured Vivo X200T launched in India Price and specs: वीवो एक्स200टी ने भारत में एंट्री मार ली है। तस्वीरों में देखें फोन का फर्स्ट लुक और टॉप फीचर्स।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 27, 2026, 01:34 PM (IST)

Vivo X200T Display

Vivo X200T फोनमें 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में आपको 5000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं, डिस्प्ले का रेजलूशन 1,260 x 2,800 पिक्सल है।

Vivo X200T Performance

Vivo X200T फोन 3nm MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।

Vivo X200T RAM

Vivo X200T फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।

Vivo X200T Camera

Vivo X200T फोन में फोटोग्राफी के लिए Zeiss ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है।

Vivo X200T Selfie Camera

Vivo X200T में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Vivo X200T Battery

Vivo X200T फोन में कंपनी ने 6200mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ फोन में 90W फास्ट चार्जिंग और 45W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Vivo X200T Price

Vivo X200T फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। इसका एक टॉप 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है, जिसकी कीमत 69,999 रुपये है।

Vivo X200T Sale

Vivo X200T फोन की सेल 3 फरवरी से भारत में शुरू होने जा रही है। वहीं, लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलने वाला है।