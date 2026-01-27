6200mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा के साथ Vivo X200T भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी फीचर्स

55 इंच स्क्रीन वाले सस्ते TVs, 30000 से कम में खरीदें

55 inch Smart TVs under 30000: Amazon पर इन दिनों टीवी सेल चल रही है। इस सेल के दौरान आप 55 इंच के स्मार्ट टीवी को 30,000 रुपये से भी कम दाम में घर ला सकते हैं। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाली कुछ बेस्ट डील्स।