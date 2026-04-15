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50MP कैमरा और 6200mAh बैटरी वाले Vivo फोन लिमिटेड टाइम डील, मिल रहा 6000 का बंपर Discount

50MP camera 6200mah battery Vivo X200T gets 6000 discount flipkart offer price specs: वीवो एक्स 200टी पर धमाकेदार डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 15, 2026, 01:22 PM (IST)

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Vivo X200T (2)zoom icon
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Vivo X200T Camera

Vivo X200T स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Sony IMX921 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Vivo X200T Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo X200T फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। यह ISOCELL KD1 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें कैमरा फिल्टर और मोड्स भी मिलते हैं।

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Vivo X200T Display

वीवो के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन मिलता है।

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Vivo X200T Storage

Vivo X200T फोन में 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी स्टोरेज दी गई है। यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

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Vivo X200T Battery

वीवो का यह स्मार्टफोन 6200mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। इसके साथ Hi-Res ऑडियो दिया गया है।

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Vivo X200T Processor

बेहतर फंक्शनिंग के लिए वीवो एक्स 200टी में Dimensity 9400+ चिपसेट और Immortalis-G925 GPU मिलता है। इसके साथ 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज मिलती है।

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Vivo X200T Price

वीवो एक्स 200 टी फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 69,999 रुपये में मिल रहा है।

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Vivo X200T Deals

Vivo X200T फोन पर 6000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 2700 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 4500 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।