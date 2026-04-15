50MP कैमरा और 6200mAh बैटरी वाले Vivo फोन लिमिटेड टाइम डील, मिल रहा 6000 का बंपर Discount

Google Chrome में आया ये कमाल का फीचर

Google Chrome में एक नया AI फीचर ‘Skills’ आया है, जो काम को पहले से ज्यादा आसान बना देता है। Gemini AI पर आधारित यह फीचर यूजर्स को एक क्लिक में बार-बार होने वाले काम जल्दी और स्मार्ट तरीके से करने में मदद करता है।