Motorola के प्रीमियम फोन की पहली सेल आज, मिलेगी 5500 रुपये की गजब छूट

Motorola Signature की पहली सेल आज है। इस स्मार्टफोन को Flipkart से भारी छूट पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 30, 2026, 09:16 AM (IST)

Motorola Signature कंपनी का प्रीमियम स्मार्टफोन है। इस डिवाइस को 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसमें 512GB स्टोरेज और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। फोटो क्लिक करने के लिए 50एमपी का कैमरा मिलती है। इसकी बैटरी 5200mAh की है। इसकी बिक्री आज दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस पर 5 हजार से ज्यादा की छूट के साथ किफायती EMI मिलेगी। news और पढें: यहां 2000 तक गिरी Samsung के फ्लिप फोन की कीमत, खरीदने के लिए अभी लपकें डील

कितनी है Motorola Signature की कीमत ?

Motorola Signature की कीमत 59,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस डिवाइस के 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 64,999 रुपये है। इसका 16GB+1TB स्टोरेज मॉडल 69,999 रुपये में मिल रहा है। news और पढें: OPPO Reno15 Pro Mini 5G पर 5999 का तगड़ा Discount, सस्ते में आपका होगा 200MP कैमरे वाला फोन

HDFC, IDFC और Axis बैंक की तरफ से 5500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इस फोन पर 3,361 रुपये प्रति माह की EMI मिल रही है। हालांकि, डिवाइस पर एक्सचेंज डील नहीं दी जा रही है।

ऐसे हैं प्रीमियम फोन के फीचर्स

मोटोरोला सिग्नेचर Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम रन करता है। इस फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6200 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 लगा है।

इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके साथ Adreno 840 GPU और 16 जीबी तक रैम मिलती है। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

कैमरा

इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 50MP का लेंस है। सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें AI एडिटिंग जैसे टूल भी मिलते हैं। इसको IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है।

बैटरी

मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 5200mAh की बैटरी के साथ आता है। इसको 90W फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं।