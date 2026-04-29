50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO Reno 14 5G को अभी खरीदने पर होगा फायदा, मिलेगा 2400 रुपये का Cashback

फोन में दिख रहे ये संकेत, समझ जाए आ गया वायरस

टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के साथ हैकर्स भी अपग्रेड हो गए हैं। वे वायरस और मैलवेयर के जरिए फोन को निशाना बनाकर डेटा एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कैसे वायरस की पहचान की जाए और कैसे रिमूव किया जाए।