50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO Reno 14 5G को अभी खरीदने पर होगा फायदा, मिलेगा 2400 रुपये का Cashback

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 29, 2026, 04:26 PM (IST)
OPPO Reno 14 फोन को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। इसमें पहला 50MP का प्राइमरी सेंसर, दूसरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 50MP का पेरीस्कोप सेंसर है। इसमें 4के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।
कंपनी ने Reno 14 5G स्मार्टफोन में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1.5के और टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।
ओप्पो रेनो 14 फोन के फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। यह Samsung JN5 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
ओप्पो का यह मोबाइल फोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसे 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसमें फेस अनलॉक सेंसर मिलता है, जिससे डिवाइस अनलॉक हो जाता है। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है।
OPPO के इस मोबाइल फोन में Dimensity 8350 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G615 MC6 GPU मिलता है। इसकी स्टोरेज 512GB तक है। इसको 12GB तक रैम मिली है।
OPPO Reno 14 में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
ओप्पो का यह मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 47,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।
SBI और Axis बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 2400 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा, हैंडसेट पर 1688 रुपये की ईएमआई और 44,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।
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