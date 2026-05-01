OPPO Reno 15 Pro Mini पर 6499 रुपये का फाडू डिस्काउंट, सस्ते में मिलेंगे 200MP कैमरा जैसे धांसू फीचर्स

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OPPO Reno 15 Pro Mini Deals

इस डिवाइस को Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 3420 रुपये का डिस्काउंट और 3079 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह कुल 6499 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इस छूट के अलावा डिवाइस पर 9 महीने के लिए 7223 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।