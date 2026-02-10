comscore
Amazon Offers: 256GB स्टोरेज वाले फोन पर गजब डील, 800 से कम महीना देकर बनाएं अपना

Amazon Offers: अमेजन इंडिया पर 256 जीबी स्टोरेज वाले कई धाकड़ स्मार्टफोन मिल रहे हैं, जिन्हें 800 से कम की EMI पर घर लाने का सुनहरा मौका मिल रहा है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 10, 2026, 01:09 PM (IST)

Realme P4x 5G (9)
Amazon Offers: आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदते वक्त कैमरा और बैटरी के साथ स्टोरेज पर भी ध्यान देने लगे हैं। इस वजह से स्मार्टफोन कंपनियां मिड रेंज में 256GB तक की स्टोरेज दे रही हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी स्टोरेज है, तो हम आपको इस खबर में 256 जीबी स्टोरेज वाले स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 800 से कम की EMI पर घर ला सकते हैं। इनमें आपको 256GB स्टोरेज के साथ-साथ HD+ डिस्प्ले, 50MP कैमरा और मजबूत बॉडी फ्रेम मिलेगा। news और पढें: धमाल मचाने आ रहे iQOO के दो नए स्मार्टफोन, मिलेगी 9000mAh की बड़ी बैटरी!

iQOO Z10 Lite 5G

iQOO Z10 Lite को 6000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए 5जी डिवाइस में Dimensity 6300 चिपसेट, 256GB स्टोरेज और 8 जीबी रैम दी गई है। फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए 50MP का कैमरा मिलता है। साथ ही, AI erase और Photo एन्हांस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसको IP64 की रेटिंग भी दी गई है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,998 रुपये है। इस पर 527 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 500 का बैंक डिस्काउंट भी है। news और पढें: 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ Samsung Galaxy F70e 5G हुआ लॉन्च, तस्वीरों में देखें पहली झलक और टॉप फीचर्स

Realme P4x 5G

Realme P4x में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। इस फोन में Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसे 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ लाया गया है, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। डिवाइस को IP64 की रेटिंग भी दी गई है। इसकी कीमत 20,999 रुपये है। यह फोन अमेजन इंडिया पर 738 रुपये की ईएमआई पर मिल रहा है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Samsung Galaxy M36 5G

सैमसंग गैलेक्सी एम36 में सर्किल टू सर्च और जेमिनी का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में AI Eraser मिलता है। इससे फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का वाइड एंगल, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर है। इसमें 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया भी दिया गया है। इसकी कीमत 21,499 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से 756 रुपये प्रति माह की EMI पर खरीदा जा सकता है।

