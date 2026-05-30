1000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार बैटरी और कैमरा जैसे फीचर्स

आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपने लिए नया खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन फुल पेमेंट करने का बजट नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह खबर आपके काम आने वाली है, क्योंकि यहां ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर उपलब्ध Realme से लेकर Vivo तक के चुनिंदा स्मार्टफोन के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप 1000 से कम की EMI पर खरीदकर घर ला सकते हैं। इन फोन में आपको 7200mAh तक की बैटरी मिलेगी, जिससे डिवाइस सिंगल चार्ज में कई दिन तक काम करेगा। एचडी स्क्रीन मिलेगी और फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा तक मिलेगा। और पढें: 8000mAh बैटरी वाले Realme फोन की पहली सेल, मिलेगी 3400 की बंपर छूट

Realme NARZO 90 5G

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रियलमी नार्जो 90 5जी 7000mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 60 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स है। इसे IP66/68/69 की रेटिंग मिली है। यह अमेजन इंडिया पर 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लिस्ट है। इस पर 668 रुपये की ईएमआई मिल रही है।

REDMI A7 Pro 5G

रेडमी ए7 प्रो 5जी का स्टार्टिंग प्राइस 14,999 रुपये है। इस पर 527 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। यह फोन सेगमेंट के सबसे फास्ट प्रोसेसर के साथ आता है। इस डिवाइस में 6.9 इंच का डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें 6300एमएएच की बैटरी मिलती है। इसमें 32एमपी का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8एमपी का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

OnePlus Nord CE6 Lite

OnePlus Nord CE6 Lite कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फास्ट वर्किंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसकी कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है। इस पर 809 रुपये की ईएमआई मिल रही है।

Vivo T5x 5G

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वीवो टी5एक्स 5जी में बेहतर गेमिंग और ब्राउजिंग के लिए 6.76 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया है। इस फोन में Dimensity 7400-Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। फोटो के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 72000mAh की है। इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 26,499 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से 932 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।