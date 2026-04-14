Ai+ Nova 2 5G की आज से पहली सेल शुरू, 8,999 रुपये में मिलेगा ये दमदार बजट स्मार्टफोन

Ai+ कंपनी का नया स्मार्टफोन Ai+ Nova 2 5G आज यानी 14 अप्रैल से इसकी पहली सेल शुरू हो गई है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स चाहते हैं। इस डिवाइस की शुरुआती कीमत सिर्फ 8,999 रुपये रखी गई है, जिससे यह मार्केट में काफी किफायती ऑप्शन बनकर सामने आया है। कंपनी ने इसे पिछले साल आए Nova 5G का अपग्रेड बताया है, जिसमें कई नए और बेहतर फीचर्स जोड़े गए हैं। और पढें: AI+ Nova Flip 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

क्या है कीमत और कहां से खरीदें

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो इस स्मार्टफोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है, जबकि 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 10,999 रुपये में मिलेगा। इस फोन की बिक्री आज दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू हो गई है। कंपनी ने इसे कई शानदार कलर ऑप्शन्स जैसे पर्पल, ग्रीन, पिंक, ब्लू और ब्लैक में पेश किया है। और पढें: Ai+ Nova 2 और Nova 2 Ultra 5G धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

डिस्प्ले और प्रोसेसर

फीचर्स की बात करें तो Ai+ Nova 2 5G में 6.74-inch का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन में 600 निट्स तक की ब्राइटनेस दी गई है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.3GHz तक की स्पीड वाला Unisoc T8200 6nm चिपसेट दिया गया है, जो डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही इसमें Mali-G57 MC2 GPU मिलता है, जो गेमिंग को भी बेहतर बनाता है। और पढें: Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये फीचर्स

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कैमरा और बैटरी

कैमरा और बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, यानी बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, इसमें 5G कनेक्टिविटी, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS और USB Type-C पोर्ट जैसे सभी जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं।