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AI+ Nova Flip 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

AI+ ने भारत में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Nova Flip 5G लॉन्च कर दिया है। इसमें बड़ी AMOLED स्क्रीन, दमदार कैमरा और अच्छी बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 09, 2026, 02:13 PM (IST)

Ai+ Nova Flip 5G

photo icon Ai+ Nova Flip 5G launched in India at a shockingly low price.

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AI+ ने अपना नया फोल्डेबल फोन AI+ Nova Flip 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन के साथ कंपनी ने AI+ Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G भी पेश किए हैं, खास बात यह है कि Nova Flip 5G प्रीमियम डिजाइन के साथ किफायती कीमत में आ रहा है, जिससे यह आम यूजर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। फोन में 6.78-inch की बड़ी AMOLED इनर स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके अलावा बाहर की तरफ 3-inch की कवर स्क्रीन भी मिलती है, जिससे आप बिना फोन खोले नोटिफिकेशन और कुछ जरूरी काम कर सकते हैं। news और पढें: Ai+ Nova 2 और Nova 2 Ultra 5G धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

कीमत और सेल कब से शुरू होगी

इस स्मार्टफोन की कीमत भारत में ₹29,999 रखी गई है, जो इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। यह फोन Glacier White कलर में उपलब्ध होगा और इसकी बिक्री Flipkart पर मई महीने से शुरू होगी, हालांकि कंपनी ने अभी सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस कीमत में फोल्डेबल फोन मिलना एक बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर फोल्डेबल स्मार्टफोन काफी महंगे होते हैं। ऐसे में यह फोन उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो स्टाइलिश और यूनिक डिजाइन वाला फोन चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। news और पढें: 9 अप्रैल को लॉन्च होगा Ai+ Nova Flip 5G, मिलेंगे ये भर-भर के फीचर्स

Note: अभी इस प्रोडक्ट की असली कीमत कन्फर्म नहीं हुई है, पहले जो कीमत Flipkart पर दिखाई गई थी, अब वह हटा दी गई है, इसलिए उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी साफ नहीं है कि जो कीमत पहले दिखाई गई थी, वह किसी डिस्काउंट के साथ थी या बिना किसी शर्त के मिलने वाली थी, यानी फिलहाल कीमत को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। कंपनी जैसे ही आधिकारिक तौर पर सही कीमत बताएगी, तब पूरी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। news और पढें: 2026 मे 40,000 से कम में लॉन्च होगा Ai+ का फ्लिप स्मार्टफोन, जानें इसकी खासियत

फीचर्स और प्रोसेसर

अगर फीचर्स की बात करें तो AI+ Nova Flip 5G में MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों और गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। यह फोन Android 15 पर चलता है, जिस पर NxtQ OS की लेयर दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 2790 x 1188 पिक्सल रिजॉल्यूशन, 1200 निट्स ब्राइटनेस और 10-Bit कलर सपोर्ट मिलता है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव शानदार हो जाता है, साथ ही इसमें 2160Hz PWM डिमिंग भी दी गई है, जो आंखों के लिए बेहतर मानी जाती है।

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कैमरा और बैटरी

कैमरा के मामले में भी यह फोन काफी दमदार नजर आता है। इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जो 10x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी मिलता है, जिससे पोर्ट्रेट फोटो बेहतर आते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो फोन में 4325mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें 5G, Bluetooth, NFC, GPS और USB Type-C जैसे सभी जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।