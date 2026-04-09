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Ai+ Nova 2 और Nova 2 Ultra 5G धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Ai+ Nova 2 और Ai+ Nova 2 Ultra 5G को भारतीय बाजार में पेश किया गया है। दोनों स्मार्टफोन को लेटेस्ट फीचर्स के साथ लाया गया है। इनकी कीमत के बारे में जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 09, 2026, 01:13 PM (IST)

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Ai+ ने भारत में अपने दो शानदार स्मार्टफोन Ai+ Nova 2 और Ai+ Nova 2 Ultra 5G को लॉन्च कर दिया है। इन दोनों लेटेस्ट स्मार्टफोन में UNISOC व MediaTek चिपसेट दी गई है। दोनों में 50MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन्स में 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं नए फोन्स के फीचर्स और कीमत की डिटेल… news और पढें: Claude Mythos: Anthropic ने नया AI मॉडल किया लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत

Ai+ Nova 2 5G

Ai+ Nova 2 एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें UNISOC T8200 चिपसेट, 6 जीबी रैम और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन मिलता है। news और पढें: Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

अब कैमरे पर आएं, तो लेटेस्ट स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। news और पढें: Meta लेकर आया अब तक का सबसे स्मार्ट AI मॉडल, सेकेंडों में करेगा मुश्किल टास्क पूरा

बैटरी और अन्य डिटेल

इस डिवाइस की बैटरी 6000mAh की है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे पानी और डस्ट से बचाने के लिए IP64 की रेटिंग दी गई है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

Ai+ Nova 2 Ultra 5G

Ai+ Nova 2 Ultra को खासतौर पर गेमिंग के लिए तैयार किया गया है। इस फोन में कस्टामाइज गेमिंग बटन दिए गए हैं। इसके बैक-पैनल में गोल आकार की LED रिंग लगी है, जो मैसेज जैसे अलर्ट आने पर ब्लिंक होती है। इसके साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का पहला और 8MP का दूसरा वाइड एंगल लेंस है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसे IP68 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा।

प्रोसेसर और बैटरी

इस मोबाइल फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही, 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज और 8 जीबी रैम दी गई है। इसकी बैटरी 6000mAh की है। इसे फास्ट चार्जिंग मिली है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिहाज से फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

कितनी है कीमत ?

एआई प्लस नोवा 2 को दो स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। इस फोन के 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8999 रुपये है। इसका 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल 10,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी सेल फ्लिपकार्ट पर 14 अप्रैल 2026 से लाइव होगी।

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नोवा 2 अल्ट्रा की कीमत 16,999 रुपये है। इस दाम में 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिल रहा है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट का प्राइस 18,999 रुपये तय किया गया है। इसकी बिक्री 17 अप्रैल 2026 से लाइव होगी।