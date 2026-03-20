Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Redmi ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Redmi 15A 5G के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया है कि यह फोन 27 मार्च को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को ऑनलाइन Xiaomi India की वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे, लॉन्च से पहले ही इस फोन के कई फीचर्स और डिजाइन की झलक सामने आ चुकी है। और पढें: 13,000 रुपए से कम में आया नया 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Lava Bold 2 5G

डिजाइन कैसा होगा और कौन-कौन से कलर्स मिलेंगे?

कंपनी ने इस स्मार्टफोन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जहां इसके डिजाइन और कुछ प्रमुख फीचर्स को टीज किया गया है। Redmi 15A 5G को तीन शानदार कलर्स, ब्लैक, ब्लू और पिंक में पेश किया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो फोन में फ्लैट बैक पैनल दिया गया है और पीछे की तरफ एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें दो कैमरा सेंसर और LED फ्लैश मौजूद हैं। पिंक वेरिएंट में टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है, जो इसे अलग लुक देती है। वहीं फ्रंट में वॉटरड्रॉप नॉच और थोड़े मोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं।

फीचर्स और बैटरी कितनी दमदार होगी?

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Redmi 15A 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा फोन में 6300mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि इसमें एक ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट मिलेगा, हालांकि प्रोसेसर का नाम अभी सामने नहीं आया है। कैमरा के मामले में यह फोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 32MP का AI मेन कैमरा शामिल होगा।

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Redmi 15 5G की कितनी है कीमत?

यह नया स्मार्टफोन मौजूदा Redmi 15 5G से नीचे की पोजिशन में रखा जाएगा, जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। उस फोन की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये थी और उसमें 7000mAh बैटरी, Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट जैसे दमदार फीचर्स दिए गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Redmi 15A 5G की कीमत इससे कम होगी।