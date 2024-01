WhatsApp में जल्द जुड़ेगा नया फीचर, आसानी से बना सकेंगे खुद का स्टिकर

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है, जिनमें वीडियो कॉल विद एनिमेटेड अवतार, कैलेंडर सर्च आदि शामिल हैं। इस कड़ी में अब इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक और नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम स्टिकर एडिटर है। इससे यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर खुद का स्टिकर क्रिएट करने की सुविधा मिलेगी। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। चलिए विस्तार से जानते हैं नए अपकमिंग व्हाट्सएप फीचर के बारे में…

व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैसेजिंग ऐप ने iOS बीटा यूजर्स के लिए WhatsApp 23.10.0.74 अपडेट रिलीज किया है, जिससे स्टिकर मेकर टूल का पता चला है।

