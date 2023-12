WhatsApp में लगातार नए-नए फीचर्स आ रहे हैं। एंड्रॉयड और iOS ऐरप के अलावा लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वेब यूजर्स के लिए भी कई शानदार फीचर्स लाने पर काम कर रहा है। हाल में व्हाट्सऐप ने कम्पेनियन डिवाइस के लिए स्टेटस अपडेट शेयर करने की सुविधा जारी की थी। अब इसे बढ़ाते हुए वेब के लिए भी लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब यूजर्स वेब से भी स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा केवल कुछ लकी बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट की जा रही है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp Web के लिए आ रहा नया फीचर

WhatsApp beta for Android 2.24.1.4 update के साथ कम्पेनियन डिवाइस के लिए स्टेटस अपडेट शेयर करने की सुविधा बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट की गई थी। इसमें सुधार करते हुए अब डेस्कटॉप पर व्हाट्सऐप का यूज करने वाले भी स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस फीचर के रोल आउट की जानकारी मिली है।

कैसे काम करेगा यह फीचर?

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, जिसमें स्टेटस अपडेट शेयर करने के लिए ऑप्शन साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक वेब पर व्हाट्सऐप का यूज करने वाले केवल कॉन्टैक्ट के द्वारा लगाए गए स्टेटस देख सकते थे। हालांकि, अब उन्हें My Status सेक्शन Add to my Status का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसमें दो ऑप्शन फोटो और वीडियो और टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप फोटो या वीडियो के साथ-साथ टेक्स्ट भी स्टेटस पर अपडेट कर सकते हैं।

प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सऐप वेब के लिए शेयर किए गए स्टेटस अपडेट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगे ताकि आपके द्वारा शेयर किए गए स्टेटस केवल आपके कॉन्टैक्ट को ही दिखे।

ध्यान रखें कि अभी सुविधा केवल कुछ लकी बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट की गई है। भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ इसे सभी के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा भी कंपनी और कई शानदार फीचर्स पर काम कर रही है। कुछ की टेस्टिंग शुरू हो गई है और कुछ अभी डेवलपमेंट फेज में है। इन्हें भी अपकमिंग अपडेट के साथ जारी किया जाएगा।