Sony ने बढ़ाई PS5, PS5 Pro और PlayStation Portal की कीमतें, जानिए नए रेट

Sony ने अपने फेमस गेमिंग कंसोल PlayStation 5 (PS5) और PlayStation Portal की कीमतों में ग्लोबली बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि यह फैसला वैश्विक आर्थिक दबाव और बढ़ती लागतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। Sony के अनुसार यह कदम उनके गेमिंग प्लेटफॉर्म और सर्विसेज की क्वालिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है, हालांकि कीमतों में बदलाव के बावजूद कंपनी ने हार्डवेयर या फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया है। नई कीमतें 2 अप्रैल से लागू होंगी। और पढें: Sony Black Friday Sale 2025: PS5, DualSense controllers और PS VR2 पर मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट

अमेरिका में नई कीमतें कितनी हैं?

अमेरिका में standard PlayStation 5 अब $649.99 (लगभग ₹61,700) में मिलेगा, जबकि Digital Edition $599.99 (लगभग ₹56,900) की कीमत पर उपलब्ध होगा। PS5 Pro की कीमत $899.99 (लगभग ₹85,400) तय की गई है। PlayStation Portal रिमोट प्लेयर की कीमत भी बढ़ाकर $249.99 (लगभग ₹23,700) कर दी गई है। Sony ने यह कदम बढ़ती ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज और प्रोडक्शन लागतों के कारण उठाया है।

Europe और UK में कीमतों का क्या हाल है?

Europe और UK में भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। UK में PS5 standard की कीमत GBP 569.99 (लगभग ₹71,800), Digital Edition GBP 519.99 (लगभग ₹65,500) और PS5 Pro GBP 789.99 (लगभग ₹99,600) तय की गई है, वहीं यूरोप में स्टैंडर्ड, Digital और Pro मॉडल की कीमतें EUR 649.99 (लगभग ₹71,100), EUR 599.99 (लगभग ₹65,600) और EUR 899.99 (लगभग ₹98,400) हैं। PlayStation Portal की कीमतें भी इन क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं, जैसे कि UK में GBP 219.99 (लगभग ₹27,700) और यूरोप में EUR 249.99 (लगभग ₹27,300)।

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जापान में PS5 और Portal की कीमतें कितनी हुईं?

जापान में भी PS5 की कीमत बड़ी हैं। standard PS5 अब JPY 97,980 (लगभग ₹58,100), Digital Edition JPY 89,980 (लगभग ₹53,400) और PS5 Pro JPY 1,37,980 (लगभग ₹81,900) में मिलेगा। PlayStation Portal की नई कीमत JPY 39,980 (लगभग ₹23,700) तय की गई है, पिछले साल भी Sony ने कुछ देशों में PS5 की कीमत बढ़ाई थी।