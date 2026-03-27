Infinix GT 50 Pro के लॉन्च से पहले कीमत आई सामने, स्पेसिफिकेशन भी हुए लीक

Infinix GT 50 Pro को भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस फोन को Infinix GT 30 Pro के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जाने वाला है। पिछले महीने इस डिवाइस की लॉन्च टाइमलाइन सामने आई थी। अब टिप्सटर Debayan Roy ने जीटी 50 प्रो के स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। इसके साथ कीमत भी रिवील की है। आइए नीचे जानते हैं विस्तार से… और पढें: MWC 2026: Infinix Note 60 Ultra से उठा पर्दा, खास सैटेलाइट कॉलिंग के 200MP कैमरा व 7000mAh जंबो बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

कितनी होगी कीमत ?

टिप्सटर के मु्ताबिक, Infinix GT 50 Pro स्मार्टफोन को अगले दो महीने में पेश किया जा सकता है। यानी कि इस डिवाइस से मई में पर्दा उठ सकता है। इस हैंडसेट की कीमत 35,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस फोन की लॉन्चिंग या फिर प्राइसिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

कैसा होगा डिजाइन ?

टिप्सटर द्वारा शेयर की गई टीजर इमेज को देखने से पता चलता है कि इस फोन का डिजाइन गेमर से इंस्पायर्ड है। इसमें RGB लाइट लगी है, जो जीटी 30 प्रो से छोटी है। इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलने की संभावना है, जिससे डिवाइस हैवी यूसेज के दौरान जल्दी गर्म नहीं होगा।

अब स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो अपकमिंग स्मार्टफोन में स्मूथ फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8400 चिपसेट दी जा सकती है। इस फोन में 12 जीबी रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इसका डिस्प्ले 6.78 इंच का हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i भी लगाया जाएगा।

कैमरा

शानदार फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए अपकमिंग मोबाइल फोन में OIS सपोर्ट करने वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया जा सकता है। इसके फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है।

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OS और बैटरी

यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड XOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसकी बैटरी 6,500mAh की होगी, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे।